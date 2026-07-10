Počasí o víkendu příliš tropické nebude. Teploty třicetistupňovou hranici nakonec nepřekonají

O nadcházejícím víkendu se dočkáme převážně slunečného počasí, i když na severovýchodě území bude oblačnosti více.
V sobotu meteorologové očekávají jasno až polojasno, přičemž právě na severovýchodě se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle objevit přeháňky. Noční teploty klesnou na 14 až 10 °C, zatímco přes den teploměry ukážou příjemných 25 až 30 °C.
Výjimkou bude sever a severovýchod naší země, kde se nejvyšší teploty udrží jen kolem 23 °C. Vítr bude zpočátku slabý proměnlivý, během dne se změní na mírný severní o rychlosti 2 až 5 m/s. Předpokládané množství srážek se pohybuje od 0 do 1 mm.
V neděli bude ráz počasí velmi podobný, s převážně slunečnou oblohou. V severovýchodní polovině území však musíme počítat s větší vrstvou mraků, kde bude přechodně oblačno až zataženo. Na většině území se přeháňky objeví pouze ojediněle, ale na samotném severovýchodě se mohou vyskytnout i místy.
Nejnižší noční teploty meteorolog předpovídá mezi 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 25 až 29 °C, přičemž na severu a severovýchodě území bude chladněji, kolem 22 °C. Vítr zůstane slabý proměnlivý, přes den mírný severní s rychlostí 2 až 5 m/s. Očekávané množství srážek je opět od 0 do 1 mm.
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Zdroj: Jan Hrabě