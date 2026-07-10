Počasí o víkendu příliš tropické nebude. Teploty třicetistupňovou hranici nakonec nepřekonají

Libor Novák

10. července 2026 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

O nadcházejícím víkendu se dočkáme převážně slunečného počasí, i když na severovýchodě území bude oblačnosti více.

V sobotu meteorologové očekávají jasno až polojasno, přičemž právě na severovýchodě se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle objevit přeháňky. Noční teploty klesnou na 14 až 10 °C, zatímco přes den teploměry ukážou příjemných 25 až 30 °C.

Výjimkou bude sever a severovýchod naší země, kde se nejvyšší teploty udrží jen kolem 23 °C. Vítr bude zpočátku slabý proměnlivý, během dne se změní na mírný severní o rychlosti 2 až 5 m/s. Předpokládané množství srážek se pohybuje od 0 do 1 mm.

V neděli bude ráz počasí velmi podobný, s převážně slunečnou oblohou. V severovýchodní polovině území však musíme počítat s větší vrstvou mraků, kde bude přechodně oblačno až zataženo. Na většině území se přeháňky objeví pouze ojediněle, ale na samotném severovýchodě se mohou vyskytnout i místy.

Nejnižší noční teploty meteorolog předpovídá mezi 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 25 až 29 °C, přičemž na severu a severovýchodě území bude chladněji, kolem 22 °C. Vítr zůstane slabý proměnlivý, přes den mírný severní s rychlostí 2 až 5 m/s. Očekávané množství srážek je opět od 0 do 1 mm.

včera

Počasí potěší milovníky léta. Tropické hodnoty se ale nečekají

Související

Více souvisejících

Léto

Aktuálně se děje

před 11 minutami

před 1 hodinou

včera

Marine Le Pen, předsedkyně Národní fronty (NF)

Le Penová odstartovala kampaň pro prezidentské volby

Lídryně francouzské krajní pravice Marine Le Penová odstartovala svou kampaň pro prezidentské volby v západní Francii s jasnou strategií, jejímž ústředním prvkem je neustálá přítomnost jejího třicetiletého chráněnce Jordana Bardelly.

včera

Karolína Muchová

Sen se stal skutečností. Wimbledon uvidí v sobotu ryze české ženské finále mezi Muchovou a Noskovou

V dobrých tradicích je dobré pokračovat a proto i letos dal český tenis výrazně světu najevo, jak moc mu dobře v legendárním All England Clubu, kde se koná veleslavný tenisový travnatý turnaj Wimbledon. V novodobé historii stačí vzpomenout na Janu Novotnou, Tomáše Berdycha, Petru Kvitovou, Karolínu Plíškovou, Markétu Vondroušovou a Barboru Krejčíkovou. Přesně tato jména se objevila ve finále tohoto grandslamu, ne-li ho dokonce vyhrála, v případě Petry Kvitové dokonce dvakrát. Nyní v roce 2026 se k nim přidávají další dvě česká jména – Karolína Muchová a Linda Nosková. Právě tyto hráčky si v sobotu zahrají velké finále.

včera

včera

U.S. Air Force, ilustrační fotografie

Útok Spojených států mířil na jadernou elektrárnu, tvrdí Teherán

Americká a íránská strana se opět střetly v rámci vzájemného ostřelování, což vedlo k opětovnému nárůstu napětí na Blízkém východě. Podle informací íránského ministerstva zdravotnictví si útoky z úterý a středy vyžádaly čtrnáct lidských životů. Úterní události představovaly nejvážnější narušení vzájemné dohody od 17. června, kdy obě země podepsaly memorandum o porozumění. Vojenské akce pokračovaly také během středeční noci a další údery byly hlášeny i během čtvrtka.

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Policie si rozpočtově polepší. Peníze půjdou na investice i platy

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) rozhodl o posílení rozpočtu Policie České republiky o téměř 544 milionů korun. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtové rezervy Ministerstva vnitra a zamíří do oblastí, které mají přímý dopad na bezpečnost občanů, pracovní podmínky policistů i další rozvoj. Peníze půjdou zejména na nutné jednorázové investice a posílení platů policistů i občanských zaměstnanců. 

včera

včera

Petr Pavel

Pavel zveřejnil lékařskou zprávu. Má doporučenou dietu

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek zveřejnil aktuální lékařskou zprávu, podle které nemá žádné zdravotní potíže. Ošetřující lékař konstatoval, že Pavel je zdravotně plně způsobilý k vykonávání jedné z nejvyšších politických funkcí v zemi. 

včera

včera

včera

Aktualizováno včera

Bonnie Tyler

Zemřela legendární zpěvačka Bonnie Tyler

Světovou popmusic zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 75 let zemřela legendární velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Naposledy vydechla v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizována kvůli zdravotním problémům, s nimiž se potýkala v závěru života. 

včera

Andy Burnham

V Británii fakticky začal výběr nového premiéra. Favorit je jasný

Ve Velké Británii právě dnes fakticky začíná výběr příštího ministerského předsedy, jenž nahradí současného premiéra Keira Starmera, jenž v červnu oznámil rezignaci. Labouristé ve čtvrtek odstartovali nominační proces pro volbu nového stranického lídra, informovala BBC. Favorit je jasný. 

včera

včera

Donald Trump

Trump tvrdí, že mu volali z Íránu. Teherán se prý chce dohodnout

Americký prezident Donald Trump po návratu domů ze summitu NATO v turecké Ankaře uvedl, že Írán opět žádá o uzavření mírové dohody. Teherán to oficiálně nepotvrdil. Nejnovější vývoj nastává poté, co Američané druhý den v řadě zasáhli desítky íránských cílů. 

včera

Andrej Babiš

Babiš prozradil, co přednesl na summitu NATO. Česko hodlá navýšit obranné výdaje

Premiér Andrej Babiš (ANO) a lídři dalších 31 členských států NATO v závěrečné deklaraci summitu v Ankaře potvrdili pevný závazek ke kolektivní obraně a k transatlantické vazbě. Česko podle Babiše v příštím roce navýší rozpočet na obranu o 36 miliard korun. Informoval o tom Úřad vlády po ukončení dvoudenního jednání. 

včera

Ilustrační fotografie.

Trumpova slova se naplnila. Američané znovu zaútočili v Íránu

Druhým dnem pokračovaly americké útoky v Íránu, takže se naplnila slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ve středu vyhrožoval Teheránu ze summitu NATO. Všechno každopádně nasvědčuje tomu, že příměří na Blízkém východě je opravdu u konce. 

včera

Počasí se oteplí, ubyde srážek. Jeden problém se tak prohloubí

Počasí v Česku má vliv i na sucho. Experti očekávají, že v následujících dnech, kdy se počítá s oteplením a úbytkem srážek, se situaci v zemi opět zhorší. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy