Počasí potěší milovníky léta. Tropické hodnoty se ale nečekají

Léto se v Česku ujme otěží zase o něco pevněji. Meteorologové potvrdili, že následující dny přinesou oteplení. Tropických hodnot však dosáhnou teploty jen ojediněle. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Do střední Evropy bude v následujících dnech od západu zasahovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Do Česka přinese slunečné letní počasí. "Až do konce tohoto týdne naše území bude pod vlivem výběžku vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. Stále bude pokračovat slunečné a teplé počasí," uvedli meteorologové na facebooku.
Již čtvrteční maxima místy vystoupají až na 27 °C, chladněji bude na severu a severovýchodě území a na horách. V pátek se očekává skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty opět vzrostou až na 30 °C.
"O víkendu budou přeháňky výjimečné, a pokud se vyskytnou, pak pravděpodobně budou jen slabé a to při zvětšené oblačnosti na severu a severovýchodě území. Ranní teploty budou klesat většinou na 15 až 10 °C, odpolední teploty budou vystupovat převážně nad letních 25 °C, a jen ojediněle překročí tropickou třicítku," konstatovali odborníci na počasí.
Meteorologové předpokládají, že podobné počasí bude panovat i v první polovině příštího týdne. Rána budou už teplejší s teplotami kolem 15 °C, přes den se teploty budou pohybovat kolem 30 °C.
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Zdroj: Lucie Podzimková