Počasí příští týden tropické nebude, naopak dorazí ochlazení

Úvod nadcházejícího týdne přinese poměrně slunečné počasí, které se však v dalších dnech začne měnit vlivem přibývající oblačnosti a srážek.
V pondělí meteorologové očekávají polojasnou až jasnou oblohu, i když na severu a přechodně i v jiných částech území může být oblačno. K ránu se mohou ojediněle tvořit mlhy a na severních horách se lokálně vyskytnou přeháňky, přičemž v ostatních regionech se objeví pouze výjimečně. Nejnižší noční teploty klesnou na 12 až 8 °C, v údolích ojediněle až na 6 °C. Přes den rtuť teploměru vystoupá na 17 až 22 °C, na jižní Moravě může dosáhnout až 26 °C. Bude vát slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s a předpokládané množství srážek se udrží do 2 mm, pouze na severních horách může ojediněle spadnout kolem 10 mm.
V úterý bude na našem území panovat převážně zvětšená oblačnost a místy zaprší. Obloha bude většinou oblačná, pouze ráno a večer může být přechodně polojasno. Během dne se na mnoha místech vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, které budou četnější zejména na severu a severovýchodě země. Noční teploty zůstanou na obdobných hodnotách jako v pondělí, tedy mezi 12 až 8 °C, s poklesem na 6 °C v údolních polohách. Denní maxima se budou pohybovat od 18 do 22 °C, přičemž na jižní Moravě teploměry ukážou až 25 °C. Severozápadní až západní vítr si udrží rychlost 3 až 7 m/s a úhrn srážek by neměl překročit 2 mm, na severu a severovýchodě maximálně 5 mm.
Středa se ponese ve znamení postupného přibývání oblačnosti a později také srážek. Zpočátku dne sice bude oblačno až polojasno, avšak od severozápadu začne obloha postupně zatahovat. Později odpoledne a večer již musíme na většině území počítat s občasným deštěm nebo přeháňkami, s předpokládaným úhrnem srážek mezi 0 až 7 mm. Noc bude o něco teplejší s teplotami 13 až 9 °C, v údolích ojediněle 7 °C. Nejvyšší denní teploty se udrží v rozmezí 19 až 23 °C a na jižní Moravě opět vystoupají k čtyřiadvacetistupňové hranici. Západní až severozápadní vítr během dne mírně zesílí na 2 až 6 m/s.
Čtvrteční počasí bude nejvíce deštivé z celého pracovního týdne, kdy meteorologové předpovídají oblačnou až zataženou oblohu s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážkový úhrn může dosáhnout 1 až 15 mm, přičemž ubývání srážek a částečné protrhávání oblačnosti nastane až během večera. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 14 do 10 °C. Denní teploty zaznamenají mírný pokles na 16 až 20 °C, na jihu Moravy se udrží do 22 °C. Vítr bude vát slabý až mírný ze západních a severozápadních směrů o rychlosti 2 až 6 m/s.
Víkendový výhled slibuje postupné zlepšování podmínek a výrazné oteplování. V pátek bude sice zpočátku místy ještě zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ale v průběhu celého období od pátku do neděle bude převládat polojasno až oblačno s přeháňkami již jen ojediněle. Nejnižší noční teploty se očekávají mezi 14 až 9 °C, při vyjasnění oblohy a utišení větru mohou klesnout až k 7 °C. Denní teploty zpočátku vystoupají na 19 až 23 °C, avšak následně budou postupně gradovat na velmi teplých 25 až 29 °C.
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Zdroj: Jan Hrabě