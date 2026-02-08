Počasí s varováním. Meteorologové upozornili na náledí

Počasí v Česku si po několika dnech opět žádá výstrahu. Meteorologové jejím prostřednictvím varují před náledím, které místy hrozí dnes večer a přes noc na zítra. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Podle meteorologů budou během nedělního večera a noci na pondělí klesat teploty slabě pod nulu, což na površích mokrých po předchozích srážkách povede k lokální tvorbě náledí či zmrazků. Nebezpečí hrozí zejména na severu Moravy a ve Slezsku.
"Na ostatním území je potřeba počítat s namrzáním komunikací spíše ve vyšších a horských polohách. V nižších polohách se náledí vytvoří jen výjimečně," dodali meteorologové na sociální síti X.
Při náledí hrozí nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí či problémy v automobilové dopravě. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.
