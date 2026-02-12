Počasí se citelně ochladí. O víkendu se vrátí silné mrazy

Česko čeká v nadcházejících dnech výrazná změna počasí, která s sebou přinese návrat zimních teplot a sněžení. Podle předpovědi meteorologů z ČHMÚ.cz začne ochlazování již během soboty, kdy bude obloha převážně zatažená.
Od severozápadu se postupně rozšíří déšť, který bude v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku přecházet ve všech polohách do sněžení. Denní maxima se sice vyšplhají na 0 až 4 °C a na jihovýchodě Moravy až na 8 °C, ale odpoledne začne teplota v Čechách citelně klesat.
V noci na neděli se již mrazy projeví naplno a teploty klesnou na -2 až -7 °C, přičemž při vyjasnění nad sněhovou pokrývkou může být až -9 °C. Nedělní den pak přinese oblačnou až polojasnou oblohu s ojedinělými sněhovými přeháňkami, na východě území může sněžit vydatněji. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od -3 do +2 °C a mírný severozápadní vítr bude během večera postupně slábnout.
Meteorologové v souvislosti s tímto vývojem varují před tvorbou náledí, které se může ojediněle objevit již v sobotu večer a v neděli se bude tvořit na mnoha místech. Co se týče srážek, v sobotu by mělo napadnout až 6 centimetrů nového sněhu, v Beskydech se očekává až 10 centimetrů. V neděli pak na východě republiky přibude dalších přibližně 5 centimetrů bílé pokrývky.
Nejsilnější mrazy nás pravděpodobně čekají v pondělí ráno, kdy nejnižší noční teploty spadnou na -4 až -9 °C a v místech s malou oblačností a sněhem až k -11 °C. Pondělní obloha zůstane zatažená až oblačná a od západu se přidá občasné sněžení. V polohách pod 500 metrů nad mořem však může sníh přechodně přecházet v déšť, a to i mrznoucí, což může opět zkomplikovat situaci na silnicích.
Výhled na další dny naznačuje, že zimní charakter počasí se udrží i v úterý, kdy denní teploty vystoupí na -1 až +4 °C. Od středy se začne postupně oteplovat na 1 až 6 °C a sněhové srážky budou v nižších a středních polohách postupně přecházet v dešťové. I v tomto období se však může ojediněle vyskytnout nebezpečný mrznoucí déšť, na který by si měli dát pozor zejména řidiči a chodci.
Výplata nové státní sociální podpory, takzvané superdávky, se pravděpodobně dočká čtvrtletního odkladu. Poslanecká sněmovna dnes ve zrychleném režimu schválila návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), podle kterého by příjemci měli tyto peníze dostávat až od srpna namísto původně plánovaného května. Pro posun termínu hlasovali jednotně poslanci koalice i opozice, přičemž hlavním důvodem je nečekaná administrativní náročnost celého procesu.
Zdroj: Libor Novák