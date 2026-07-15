Počasí se neodkloní od letního normálu, vyplývá z dlouhodobého výhledu

Letní počasí v Česku by se ani v následujících dnech a týdnech nemělo výrazněji odklonit od toho, na co jsme zvyklí. Vyplývá to z nejnovějšího měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Po teplotně průměrném minulém týdnu je předpoklad, že i následující období do 9. srpna bude spíše teplotně průměrné.
"První týden bude ale slabě nadprůměrný s minimálními teplotami kolem 15 °C a maximálními kolem 28 °C. Ostatní týdny vychází průměrné s teplotami v noci kolem 12 °C a nejvyššími přes den kolem 25 °C," uvedli meteorologové ve výhledu.
Za sedm dní do uplynulé neděle spadly v Česku v průměru jen čtyři milimetry srážek. Výraznou změnu nepřinesou ani nadcházející týdny, období bude jako celek srážkově průměrné.
"Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech by měl být 10 až 20 mm, ale právě v prvním týdnu to bude pravděpodobně až kolem 25 mm. Při srážkách budou převažovat přeháňky a bouřky, v některých lokalitách se vyskytne i déšť," sdělili meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák