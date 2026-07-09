Počasí se oteplí, ubyde srážek. Jeden problém se tak prohloubí

Počasí v Česku má vliv i na sucho. Experti očekávají, že v následujících dnech, kdy se počítá s oteplením a úbytkem srážek, se situaci v zemi opět zhorší. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Konkrétně půjde o hydrologické sucho, upozornil hydrometeorologický ústav na facebooku. "V následujících dnech se bude po přechodném ochlazení znovu oteplovat, o víkendu místy až k 30 °C, ale srážky téměř neočekáváme. Hladiny vodních toků budou setrvalé nebo na pozvolném poklesu," uvedli meteorologové.
Odborníci očekávají, že počet profilů s indikací hydrologického sucha bude znovu výrazněji stoupat a sucho se bude prohlubovat. "To platí i pro podzemní vody, u kterých očekáváme setrvalý stav nebo další mírný pokles," dodali experti.
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Zdroj: Lucie Podzimková