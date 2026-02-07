Počasí se příští týden citelně oteplí. Naměříme až 10 stupňů

Libor Novák

7. února 2026 7:00

Jaro na Petříně
Jaro na Petříně Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Podle předpovědi počasí ČHMÚ nás příští týden čeká převážně velká oblačnost a postupné oteplování, které uprostřed týdne doprovodí vydatnější srážky. 

V pondělí bude obloha zatažená až oblačná, přičemž přechodné vyjasnění se může objevit zejména na severu a severovýchodě země. Ojediněle se vyskytne sněžení, které v jihozápadní polovině území v polohách pod 400 metrů vystřídají srážky smíšené nebo dešťové.

Noční teploty v pondělí poklesnou na +1 až -3 °C, přičemž na severovýchodě může rtuť teploměru ukázat až -6 °C. Přes den se teploty udrží mezi 0 a +4 °C, pouze na severovýchodě zůstanou kolem mrazivého -1 °C. Řidiči by si měli dát pozor na ojedinělé mlhy, které mohou být i mrznoucí. Vát bude mírný východní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.

V úterý bude pokračovat zatažené až oblačné počasí s místním sněžením, které v nížinách pod 400 metrů opět přejde v déšť nebo srážky smíšené. Ojediněle hrozí i srážky mrznoucí. Teploty v noci zůstanou podobné těm pondělním, tedy +1 až -3 °C, na severovýchodě do -5 °C. Denní maxima však už povyskočí na 1 až 6 °C.

Středa přinese výraznější změnu v charakteru počasí i v množství srážek. Zpočátku se očekává sněžení, které bude většinou přecházet v déšť. Na horách může napadnout až 10 cm nového sněhu, zatímco v nižších polohách se předpokládá úhrn srážek až 15 mm. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi +2 a -2 °C a denní teploty vystoupají na citelných 3 až 8 °C.

Výhled od čtvrtka do soboty naznačuje, že zatažená obloha s občasným deštěm na většině území přetrvá i v závěru týdne. Ve čtvrtek bude nejtepleji, s denními maximy mezi 5 až 10 °C. V dalších dnech se začne mírně ochlazovat na 1 až 6 °C a srážky se budou od hor postupně vracet do středních poloh v podobě sněhu. Noční teploty se z počátečních 5 až 1 °C dostanou postupně na +2 až -3 °C.

včera

Počasí bude o víkendu deštivé, místy napadne nový sníh

Související

Déšť

Počasí bude o víkendu deštivé, místy napadne nový sníh

Nadcházející víkend přinese do Česka převážně nevlídné a zatažené počasí s deštěm i sněhovými přeháňkami. Podle předpovědi ČHMÚ se musíme už v sobotu připravit na zataženou oblohu, kterou doprovodí občasný déšť nebo mrholení. 

Více souvisejících

Počasí Jaro

Aktuálně se děje

před 31 minutami

před 1 hodinou

včera

Jana Brejchová

Ve věku 86 let zemřela legendární herečka Jana Brejchová

Ve věku 86 let zemřela legendární herečka Jana Brejchová. O jejím úmrtí informovala její dcera, rovněž známá herečka Tereza Brodská. Poslední období svého života strávila umělkyně v léčebně dlouhodobě nemocných v Motole, kam se uchýlila poté, co se kvůli vážnému neurologickému onemocnění musela stáhnout z veřejného dění.

včera

Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026

Falešný sníh a vykácené lesy. Miliardové arény pro pár týdnů slávy vytváří v Itálii olympijský přelud

Pierre de Coubertin, zakladatel moderních olympijských her, nebyl myšlence zimní olympiády zpočátku vůbec nakloněn. Téměř dvě desetiletí lobboval za letní hry, zatímco zimní sporty považoval za „zcela zbytečné“ a postrádající jakékoli užitečné uplatnění. Ačkoliv nakonec ustoupil a v roce 1924 se v Chamonix uskutečnil první týden zimních sportů, tehdy jej vnímal pouze jako jakýsi přívěsek k letním hrám v Paříži. Teprve později Mezinárodní olympijský výbor tuto událost zpětně označil za první oficiální zimní olympiádu.

včera

Írán

Íránští diplomaté se nechovají jako zástupci hroutícího se režimu. Věří, že Trump Teherán nesesadí

Írán sází na to, že Donald Trump nemá žádný konkrétní plán na změnu tamního režimu. Přestože je Teherán oslaben leteckými údery, sankcemi i vnitřními nepokoji, před rozhovory se Spojenými státy vystupuje překvapivě sebevědomě. Do pátečního vyjednávání vstoupil s maximalistickými požadavky, které se v podstatě neliší od jeho postojů před loňským izraelským útokem.

včera

Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026

Začínají XXV. zimní olympijské hry v Itálii

Úderem osmé hodiny večerní odstartovaly jubilejní XXV. zimní olympijské hry v Itálii. Dnešní večer patří velkolepému zahajovacímu ceremoniálu. Na stadionu San Siro v Miláně se představuje více než 2 900 sportovců z 92 národních olympijských výborů. Nejpočetnější výpravu vysílají Spojené státy s více než 230 reprezentanty, následuje Kanada s 210 a domácí Itálie, kterou zastupuje 196 sportovců.

včera

Curling

ZOH: Smíšená dvojice curlerů Zelingrová-Chabičovský prohrála se Švédy, s Brity i USA

Po úvodní porážce s Kanadou 5:10 čekaly českou smíšenou curlingovou dvojici Julie Zelingrová-Vít Chabičovský další dva zápasy a to se Švédskem a Velkou Británií. Zatímco nejprve se švédskou sourozeneckou dvojicí Rasmus a Isabella Wranaaovy, s níž nakonec Češi prohráli 4:7. Na tento dopolední čtvrteční duel pak navázali na večerní duel s Velkou Británií. Proti té už Češi hráli nejlepší dosavadní zápas na tomto olympijském turnaji, neboť v něm sahali i po vítězství, ale nakonec jen těsně s ní prohráli 7:8. V pátek ještě před slavnostním zahájením pak se silnými Američany prohráli Češi jasně 1:8.

včera

Česká ženská hokejová reprezentace

ZOH: Češky ztratily duel se Švýcarskem a z vedení 1:3 byla prohra po nájezdech

Poté, co nejprve ve čtvrtek české hokejistky vstoupily do milánského olympijského turnaje prohrou 1:5 s Američankami, přičemž tato prohra se spíše čekala, hned druhý den na to se Češkám nepodařilo si připsat první své vítězství na turnaji ani v duelu proti Švýcarsku. A to navzdory tomu, že nad nimi vedly po dvou třetinách 3:1. Švýcarkám se totiž podařilo duel nejen vyrovnat, ale na nájezdy, které byly dramatické, dokonce i 4:3 vyhrát.

včera

Fantastický snímek erupce na Slunci

Obří sluneční skvrna vypustila masivní erupce. Dokáže se proti nim lidstvo bránit?

Představte si, že je září roku 1859. Sedíte u svého telegrafu, když vtom noční oblohu rozzáří polární záře viditelná i v tropech. Vzápětí z vašeho přístroje vyletí sprcha jisker, která vás srazí ze židle a zapálí papíry na stole. Tehdejší telegrafisté zjistili, že mohou posílat zprávy i po odpojení baterií – dráty totiž nabíjela energie z nejsilnější geomagnetické bouře v zaznamenané historii, známé jako Carringtonova událost.

včera

Vladimir Aleksejev

Otrava Skripalových i vzpoura wagnerovců. Alexejev stál za řadou aktivit, přesto je Kreml k jeho osudu lhostejný

Od otravy Skripalových přes invazi na Ukrajinu až po podvratné aktivity během amerických voleb – je těžké najít ruskou kontroverzi, do které by generál Vladimir Alexejev nebyl zapojen. Nyní tento zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU sám bojuje o život v moskevské nemocnici poté, co se stal obětí útoku. Přestože byl Alexejev klíčovou postavou mnoha operací Vladimira Putina a o nepřátele neměl nouzi, ukázalo se, že ochrana takto vysoce postaveného špiona byla fatálně nedostatečná.

včera

Ilustrační foto

Olympijské hry 2026 jsou tady. Vše, co o nich potřebujete vědět

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo roku 2026 jsou tady a Itálie je – téměř – připravena hostit největší sportovní show světa. Během následujících 16 dnů bude na sněhu a ledě soupeřit přibližně 2 900 sportovců z více než 90 zemí světa. Hry jsou rozprostřeny na stovkách kilometrů v severní Itálii, od módního Milána přes šik Cortinu d'Ampezzo až po regiony Predazzo, Tesero, Livigno a Bormio.

včera

Keir Starmer (labouristi)

Epsteinovy spisy lámou Starmerovi vaz. Spasí ho jen zázrak, tvrdí poslanci

Britský premiér sir Keir Starmer čelí nejvážnější krizi svého dosavadního působení v úřadu. Podle labouristického poslance Iana Byrnea se předseda vlády nachází ve „velmi nebezpečné politické situaci“ a k udržení své pozice v čele strany bude nyní potřebovat „zázrak“. Byrne, který patří k levicovému křídlu Labouristické strany, v rozhovoru pro Sky News uvedl, že Starmer musí začít uvažovat o důsledcích svých činů a reflektovat své vlastní postavení.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump sdílel rasistické video proti Obamovi

Donald Trump vyvolal vlnu pobouření poté, co během noční série příspěvků na své sociální síti Truth Social sdílel video, které obsahuje rasistické vyobrazení bývalého prezidentského páru Baracka a Michelle Obamových. 

včera

Sergej Lavrov

Lavrov obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát na Aleksejeva

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát na generála Vladimira Aleksejeva, k němuž došlo v Moskvě. Podle Lavrova tento útok jasně ukazuje, že se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj snaží zhatit mírový proces, který se slibně vyvíjel po jednáních v Abú Zabí začátkem tohoto týdne. Toto tvrzení Kremlu, pro které nebyly předloženy žádné důkazy, zapadá do dlouhodobého narativu ruského vedení.

včera

Tomio Okamura

Okamura označuje své voliče za „naše občany“. Jde jen o malou a specifickou část českého národa

Výroky Tomia Okamury k ukrajinské vlajce na Karlově mostě znovu otevírají otázku, kde končí legitimní politický názor a začíná zneužívání ústavní funkce k polarizaci společnosti. Předseda Poslanecké sněmovny se stylizuje do role mluvčího „našich občanů“, ačkoli reprezentuje jen úzký segment voličů. Kritika symbolických projevů solidarity s napadenou Ukrajinou tak neslouží ochraně veřejného zájmu, ale udržování konfliktu jako základního politického nástroje.

včera

včera

Ilustrační fotografie.

První Češi mají premiéru na hrách za sebou. Curleři nestačili na silný kanadský pár

Bývá to již několik let zvykem, že olympijské hry, ať už letní nebo zimní, začínají už dva dny před oficiálním startem. Nejinak je tomu i letos v případě 25. zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Hned první soutěžní den se předvedli první čeští olympionici, konkrétně curleři Julie Zelingerová a Vít Chabičovský. Ve svém prvním curlingovém olympijském zápase se utkali s kanadskou dvojicí Jocelyn Petermanová-Brett Gallant, která ukázala, kdo byl v duelu jasným favoritem. Aniž by došlo na všech osm endů, Kanaďané nad Čechy vyhráli 10:5.

včera

Důchody, ilustrační fotografie.

Únorové důchody jsou nižší než lednové. Úřad vysvětlil důvod

V únoru obdržíte důchod v jiné výši než v lednu, upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) své klienty, kterým peníze chodí na osobní účet nebo na účet partnera. Neznamená to však, že by se pobíraný důchod snížil. Úřad vše náležitě vysvětlil. 

včera

Sídlo Světové zdravotnické organizace

Trumpova administrativa dluží čtvrt miliardy dolarů. WHO řeší, zda je vůbec někdy zaplatí

Členové Světové zdravotnické organizace (WHO) se aktuálně pokoušejí vyřešit otázku, jak naložit s nesplaceným dluhem ve výši 260 milionů dolarů, který za sebou zanechaly Spojené státy. Ty pod vedením Donalda Trumpa začátkem letošního roku oficiálně organizaci opustily. Podle údajů WHO dluží USA členské příspěvky za období let 2024 až 2026, přičemž Trumpova administrativa je dosud odmítá uhradit. Agentura se tak musí vyrovnat se ztrátou svého největšího financovatele, což otevírá debatu o legitimitě celého multilaterálního systému globální zdravotní politiky.

včera

V Moskvě došlo k pokusu o atentát na špičku ruské rozvědky. Aleksejev v nemocnici bojuje o život

V Moskvě došlo k pokusu o atentát na jednoho z nejvýše postavených představitelů ruských tajných služeb. Generálporučík Vladimir Aleksejev, zástupce ředitele vojenské rozvědky GRU, byl v pátek ráno několikrát postřelen na schodišti svého bytového domu v severozápadní části metropole. Neznámý útočník na generála vypálil několik ran a Aleksejev byl v kritickém stavu převezen do nemocnice, kde bojuje o život.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy