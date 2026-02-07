Počasí se příští týden citelně oteplí. Naměříme až 10 stupňů

Podle předpovědi počasí ČHMÚ nás příští týden čeká převážně velká oblačnost a postupné oteplování, které uprostřed týdne doprovodí vydatnější srážky.
V pondělí bude obloha zatažená až oblačná, přičemž přechodné vyjasnění se může objevit zejména na severu a severovýchodě země. Ojediněle se vyskytne sněžení, které v jihozápadní polovině území v polohách pod 400 metrů vystřídají srážky smíšené nebo dešťové.
Noční teploty v pondělí poklesnou na +1 až -3 °C, přičemž na severovýchodě může rtuť teploměru ukázat až -6 °C. Přes den se teploty udrží mezi 0 a +4 °C, pouze na severovýchodě zůstanou kolem mrazivého -1 °C. Řidiči by si měli dát pozor na ojedinělé mlhy, které mohou být i mrznoucí. Vát bude mírný východní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.
V úterý bude pokračovat zatažené až oblačné počasí s místním sněžením, které v nížinách pod 400 metrů opět přejde v déšť nebo srážky smíšené. Ojediněle hrozí i srážky mrznoucí. Teploty v noci zůstanou podobné těm pondělním, tedy +1 až -3 °C, na severovýchodě do -5 °C. Denní maxima však už povyskočí na 1 až 6 °C.
Středa přinese výraznější změnu v charakteru počasí i v množství srážek. Zpočátku se očekává sněžení, které bude většinou přecházet v déšť. Na horách může napadnout až 10 cm nového sněhu, zatímco v nižších polohách se předpokládá úhrn srážek až 15 mm. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi +2 a -2 °C a denní teploty vystoupají na citelných 3 až 8 °C.
Výhled od čtvrtka do soboty naznačuje, že zatažená obloha s občasným deštěm na většině území přetrvá i v závěru týdne. Ve čtvrtek bude nejtepleji, s denními maximy mezi 5 až 10 °C. V dalších dnech se začne mírně ochlazovat na 1 až 6 °C a srážky se budou od hor postupně vracet do středních poloh v podobě sněhu. Noční teploty se z počátečních 5 až 1 °C dostanou postupně na +2 až -3 °C.
