Počasí se začne oteplovat, v neděli se ale teploty propadnou

Nadcházející víkend nabídne převážně jasné až polojasné počasí, které v pátek a v sobotu přinese příjemné teploty dosahující až 21 stupňů Celsia. V severních a severovýchodních oblastech se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, přičemž v horských polohách se v závěru víkendu může objevit i sněžení. Neděle přinese citelnější ochlazení s denními maximy v rozmezí 10 až 15 stupňů a přechodnou oblačností.
Na páteční den meteorologové předpovídají jasné až polojasné počasí, přičemž na severu a severovýchodě území se při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přeháňky. Noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 7 až 3 stupňů Celsia, přičemž na západě a jihozápadě Čech může teplota klesnout až k 1 stupni. Během dne vystoupají maxima na 16 až 20 stupňů, zatímco na severu a severovýchodě se očekávají hodnoty kolem 14 stupňů Celsia. Vítr bude vát mírnou silou ze západu až severozápadu a srážkové úhrny zůstanou minimální, v rozmezí 0 až 1 milimetru.
Sobota přinese převážně jasno až polojasno. Teprve během večera dojde na severu a severovýchodě k nárůstu oblačnosti, doprovázenému ojedinělými přeháňkami, které budou v polohách nad 800 metrů nad mořem smíšené nebo sněhové. Noční teploty poklesnou na 5 až 1 stupeň Celsia, zatímco odpolední maxima dosáhnou 16 až 21 stupňů Celsia. Vítr bude vát mírnou silou ze severozápadu až západu. V nejvyšších horských polohách nad tisíc metrů může napadnout sněhový poprašek do jednoho centimetru.
Závěr víkendu nabídne skoro jasnou až polojasnou oblohu, která bude přechodně oblačná. Zejména v severních a severovýchodních oblastech se zpočátku mohou objevit ojedinělé přeháňky, přičemž hranice sněžení se posune na 700 metrů nad mořem. Během noci se teploty ochladí na 6 až 2 stupně, na západě může být až 0 stupňů Celsia. Denní teploty budou v neděli nižší, pohybovat se budou mezi 10 a 15 stupni Celsia. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr, který začne večer slábnout, na západě bude vítr slabý.
Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat
První letošní tornádo bylo na Jičínsku. Meteorologové shánějí informace
Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě