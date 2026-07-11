Počasí: Tropické teploty se příští týden vrátí, oteplí se už o víkendu

Libor Novák

11. července 2026 7:00

Léto v Praze
Léto v Praze Foto: Adam Mráček / INCORP images

Víkendové dny a následující pracovní týden přinesou do České republiky převážně slunečné počasí s postupně rostoucími teplotami, které v druhé polovině období překročí tropickou třicítku. Výjimkou bude severovýchod území, kde se bude držet o něco více oblačnosti a teploty tam zůstanou nižší než ve zbytku země.

Během soboty bude převládat slunečná obloha, i když se během dne může přechodně objevit více oblačnosti. Denní maxima vystoupají na čtyřiadvacet až devětadvacet stupňů Celsia, přičemž na severovýchodě území se budou pohybovat kolem třiadvaceti stupňů. Na horách v tisíci metrech nad mořem meteorologové očekávají teploty kolem sedmnácti stupňů, na Šumavě může být až jedenadvacet stupňů. Foukat bude slabý, přes den mírný severní vítr o rychlosti dva až šest metrů za sekundu. Srážky se neočekávají, tlaková tendence bude setrvalá a rozptylové podmínky zůstanou dobré až velmi dobré.

V neděli se počasí ponese v podobném duchu, obloha bude jasná až polojasná. Zejména v severovýchodní polovině území se však přechodně vytvoří oblačno až zataženo a na severovýchodě a východě se místy objeví přeháňky s úhrnem do jednoho milimetru. Noční teploty klesnou na patnáct až deset stupňů Celsia. Přes den rtuť teploměru vystoupí na pětadvacet až devětadvacet stupňů, na východě a severovýchodě pak zůstane kolem třiadvaceti stupňů. Vítr bude slabý, během dne mírný severozápadní až severní o rychlosti dva až šest metrů za sekundu.

Začátek nového týdne přinese oteplení. V pondělí bude jasno nebo skoro jasno, pouze na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přeháňky. V noci teploty spadnou na šestnáct až dvanáct stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty dosáhnou sedmadvaceti až jednatřiceti stupňů, chladnější severovýchod zaznamená maxima kolem pětadvaceti stupňů. Slabý proměnlivý vítr se přes den změní na mírný severní o rychlosti dva až sjezdu šest metrů za sekundu.

V úterý bude pokračovat převážně slunečné a mimo severní oblasti také velmi teplé počasí. Obloha zůstane jasná až polojasná, při přechodném zvětšení oblačnosti se ojediněle ukážou přeháňky, které budou četnější na severovýchodě země, kde může spadnout až čtyři milimetry srážek. Nejnižší noční teploty se udrží mezi sedmnácti a třinácti stupni. Nejvyšší denní teploty opět vyšplhají na sedmadvacet až jednatřicet stupňů, na severu a severovýchodě se budou pohybovat kolem pětadvaceti stupňů. Přes den popotahuje mírný severní až severovýchodní vítr.

Středa nabídne jasnou až polojasnou oblohu, přičemž ojedinělé přeháňky s úhrnem do dvou milimetrů se objeví pouze při přechodně zvětšené oblačnosti. Noční minima se budou pohybovat od šestnácti do dvanácti stupňů Celsia. Přes den se teplotní maxima udrží v rozmezí šestadvaceti až jednatřiceti stupňů. Vítr bude slabý, místy mírný severní až severovýchodní o rychlosti dva až pět metrů za sekundu.

V dálkovém výhledu od čtvrtka do soboty se očekává zpočátku polojasno s ojedinělými přeháňkami při zvětšené oblačnosti. Postupně však začne teplo vrcholit a denní maxima dosáhnou osmadvaceti až třiatřiceti stupňů Celsia. S tím souvisí i nárůst nočních teplot, které zpočátku klesnou na sedmnáct až třináct stupňů, ale postupně budou dosahovat jednadvaceti až sedmnácti stupňů. V závěru tohoto období začne oblačnosti přibývat a přidají se přeháňky a bouřky.

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