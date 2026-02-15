Počasí: Zima bude pokračovat i příští týden, hrozí mrazy i sněžení

Příští týden přinese do České republiky proměnlivé zimní počasí s častými srážkami a kolísáním teplot.
V pondělí bude převládat oblačno až zataženo, přičemž pouze na východě území může být zpočátku polojasno. Od západu se postupně rozšíří občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, které se v jihozápadní polovině Čech v polohách pod 600 metrů změní na srážky smíšené nebo dešťové. Noční mrazy budou citelné, rtuť teploměru klesne na -4 až -9 °C, na severovýchodě až k -11 °C. Přes den se teploty udrží mezi -4 a 0 °C, na jihozápadě Čech vystoupí až ke 4 °C. Na horách v Čechách může napadnout až 15 centimetrů nového sněhu.
V úterý bude pokračovat oblačná až zatažená obloha s místním sněžením, které v nížinách pod 500 metrů přechodně vystřídá déšť se sněhem nebo déšť. Noc bude ve srovnání s pondělím teplejší s teplotami mezi +1 a -4 °C. Denní maxima se vyšplhají na 0 až 5 °C. Vítr bude vát mírný západní až jihozápadní a na horách může přibýt až 10 centimetrů sněhové pokrývky.
Středa slibuje přechodné ubývání oblačnosti na polojasno, ačkoli ráno se ještě na některých místech objeví občasné sněžení, které bude postupně ustávat. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od -2 do -6 °C, zatímco denní maxima zůstanou v rozmezí -3 až +2 °C. Mírný severozápadní vítr bude během dne postupně slábnout. Srážkové úhrny i nový sníh budou v tento den minimální, maximálně do 3 centimetrů.
Ve čtvrtek se obloha opět zatáhne a od jihu začne na většinu území přicházet občasné sněžení. V polohách pod 400 metrů nad mořem lze očekávat také déšť se sněhem nebo čistě dešťové srážky. Noční teploty poklesnou na -2 až -7 °C, přes den se budou pohybovat mezi -2 a +3 °C. Mírný východní vítr se v průběhu dne stočí na severovýchodní. Očekává se, že napadne až 10 centimetrů nového sněhu.
Výhled od pátku do neděle naznačuje převážně zatažené až oblačné počasí, i když se přechodně může ukázat i polojasná obloha. Na většině území se bude vyskytovat občasné sněžení, které v sobotu přechodně ustane. V závěru týdne se však začne oteplovat a v nižších a středních polohách se srážky změní v déšť. Noční teploty se budou pohybovat od +1 do -4 °C, ovšem v sobotu může při vyjasnění mráz zesílit až na -10 °C. Denní teploty nejprve zůstanou mezi -3 a +2 °C, později se oteplí na 0 až 5 °C.
Související
Počasí: Nové varování meteorologů. Do Česka se vrací pravá zima, hrozí sněhové jazyky
Zimní počasí se znovu chopí otěží. Má sněžit i mrznout
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Ostuda v Mnichově: Macinka se na MSC střetl s Clintonovou
před 1 hodinou
Zelenskyj v Mnichově formuloval podmínky, za kterých Ukrajina přistoupí k podpisu mírové dohody
před 3 hodinami
Úleva, pak vystřízlivění. Rubio sklidil za svůj projev vřelý potlesk, Evropa přitom dostala tvrdé ultimátum
před 4 hodinami
Počasí: Zima bude pokračovat i příští týden, hrozí mrazy i sněžení
včera
Epibatidin. Jak funguje neurotoxin, který podle evropských spojenců zabil Navalného?
včera
Americká armáda využila při utajované operaci ve Venezuele umělou inteligenci
včera
Sikorski: Pro Putina je nepřijatelná existence Ukrajiny jako národa s vlastní historií
včera
Biatlonového sprintu žen se účastnila i Davidová, ale stále se trápí. Vyhrála Norka před Francouzkami
včera
Útoky dokazují, že Putin nemá zájem o mír, tvrdí Frederiksenová. Sánchez je proti jadernému přezbrojování
včera
Trumpova administrativa chce údaje lidí, kteří na sociálních sítích kritizují ICE
včera
Vynález, bez kterého bychom neměli mobily. Telefon dnes slaví 150 let
včera
Biatlon nabídl mužský sprint, Fernstädtová první jízdy. Curleři čekají na první výhru
včera
Počasí: Nové varování meteorologů. Do Česka se vrací pravá zima, hrozí sněhové jazyky
včera
Británie: Navalnyj byl otráven smrtícím neurotoxinem jihoamerických pralesniček
včera
Po uzavření mírové dohody na Ukrajině nebezpečí pro Evropu vzroste, varoval na MSC Starmer
včera
Zelenskyj na MSC: Obětování Československa Evropu nezachránilo. Je iluzorní věřit, že rozdělení Ukrajiny přinese mír
včera
Finové si zlepšili chuť, Slováci zdolali domácí Italy. Kanada postupuje přímo do čtvrtfinále
včera
České hokejistky vysněnou olympijskou medaili nezískají. Ve čtvrtfinále nestačily na Švédky
včera
„Nevíme, jestli to Rusko myslí vážně.“ Rubio sklidil za projev na MSC potlesk ve stoje
včera
Macron na MSC: Nastal čas, aby Evropa uvažovala o vlastních jaderných zbraních
Francouzský prezident Emmanuel Macron vystoupil na Mnichovské bezpečnostní konferenci s vizí zásadní proměny evropské bezpečnosti. Podle jeho slov musí Evropa v reakci na agresivní politiku Ruska navrhnout vlastní bezpečnostní architekturu, která bude nezávislá na vnějších mocnostech. Macron zdůraznil, že stávající rámec, vytvořený v dobách studené války, již neodpovídá současné realitě a potřebám kontinentu.
Zdroj: Libor Novák