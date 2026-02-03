Pozor na ledovku a námrazu, varují meteorologové v nové výstraze

Česko se bude s nástrahami zimního počasí potýkat i v následujících hodinách a dnech. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upravil územní a časovou platnost výstrahy na ledovku. Varování před námrazou zůstává beze změny.
V úterý je největší pravděpodobnost mrznoucího mrholení či deště a výskytu ledovky v oblasti Českomoravské vrchoviny a jejího blízkého okolí. Lokálně však může dojít na mrznoucí srážky i jinde.
"V noci na středu a ve středu ráno a dopoledne očekáváme mrznoucí mrholení s tvorbou ledovky zejména na jihovýchodním a východním návětří Českomoravské vrchoviny, jinde je pravděpodobnost jeho výskytu malá," uvedli meteorologové na síti X.
"Ve středu předpokládáme od jihovýchodu postupně přibývání srážek a mrznoucí déšť je opět nejpravděpodobnější na Českomoravské vrchovině a zpočátku i na jihu Moravy," sdělil ústav s tím, že výstraha na zítřek a další období bude vzhledem k větší nejistotě výskytu mrznoucích srážek teprve upřesněna.
Na Českomoravské vrchovině zároveň hrozí i tvorba silné námrazy, která se zpomalí v úterý večer a v noci na středu. Přesto má v menší míře pokračovat i během zítřka.
