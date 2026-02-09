Předpověď počasí na týden. Po oteplování přijde zvrat

Jan Hrabě

Jan Hrabě

9. února 2026 7:00

Zimní počasí, ilustrační fotografie.
Zimní počasí, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V Česku se bude během probíhajícího únorového týdne oteplovat. Teploty mohou vyšplhat až na 11 stupňů nad nulou, než o nadcházejícím víkendu dojde k ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Počasí ve střední Evropě bude v tomto týdnu pod vlivem tlakové níže nad severozápadní či severní Evropou. Má tak převažovat velká oblačnost s častými srážkami. Místy bude mlhavo, uvedli meteorologové na sociální síti X.

Dnes hrozí slabý déšť nebo mrholení ve východní polovině území. Výjimečně může i sněžit. "Ráno naměříme +1 až -3 °C, odpoledne 1 až 5 °C, na severovýchodě kolem 0 °C. V noci a ráno se na severovýchodě místy, jinde ojediněle, očekává i výskyt náledí," sdělil ústav.

Během středy a čtvrtka přejde přes Česko od západu frontální systém, který přinese výraznější oteplení. "Na většině území zaprší, ale hlavně v Čechách může déšť zpočátku i namrzat. Přibližně nad 600 m se vyskytne i sněžení, které ale postupně přejde všude do deště.  Ve čtvrtek odpoledne můžeme v nižších polohách naměřit až 10 nebo 11 °C," podotkli odborníci.

Teplé počasí má vydržet i v pátek. O víkendu pak dorazí výrazné ochlazení. "Očekáváme převážně velkou oblačnost s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Noční teploty by podle současných předpokladů měly klesnout většinou na -1 až -6 °C, přes den by se mělo oteplit na 0 až 5 °C," dodali meteorologové. 

