Předpověď počasí na víkend. Ani maxima nemusí vyšplhat nad nulu

Blíží se víkend na přelomu ledna a února, který bude poměrně mrazivý. Ani přes den se totiž teploty nemusí na řadě míst dostat nad nulu. Může také slabě sněžit, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
O nadcházejícím víkendu bude oblačno až zataženo. V noci klesnou teploty na -6 °C, při zmenšené oblačnosti dokonce až na -9 °C. Denní maxima mohou vyšplhat nad nulu, ale vyrostou nanejvýše na +1 °C. Podle meteorologů se ojediněle vyskytne slabé sněžení. Napadne ale maximálně centimetr sněhu za den.
Předpověď na sobotu:
Oblačno až zataženo. Ojediněle slabé sněžení. Ojediněle mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty -1 až -6 °C. Nejvyšší denní teploty -4 až +1 °C. Slabý, na severovýchodě Čech, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na neděli:
Oblačno až zataženo, postupně zejména na severovýchodě místy polojasno. Ojediněle slabé sněžení. Ojediněle mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty -1 až -6 °C, při zmenšené oblačnosti, zejména na severovýchodě kolem -9 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až +1 °C, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem -4 °C. Slabý, místy mírný severovýchodní až východní, postupně až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
