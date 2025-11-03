Předpověď počasí slibuje malé babí léto. Bude až 15 stupňů

Dobré zprávy mají meteorologové na začátku nového, prvního ryze listopadového týdne. Slibují totiž malé babí léto, odpolední maxima vylezou až na 15 stupňů. V druhé polovině týdne už se má ochladit, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že za zvlněnou studenou frontou, která v pondělí ovlivní východ republiky, se bude do střední Evropy od jihozápadu rozšiřovat oblast vysokého tlaku. Během úterý postoupí dále k východu a po její zadní straně začne na naše území proudit teplý vzduch od jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry.
"Přinese nám Léto Všech svatých neboli malé babí léto," uvedl ústav na facebooku. Podle pranostiky může trvat tři hodiny, tři dny, anebo tři týdny. "Zatím to na našem území vypadá na variantu tři dny, kdy by přeci jen mělo převládat slunečno. Mlhy a nízká oblačnost se budou většinou rozpouštět," sdělili odborníci.
V závěru týdne v atmosféře k výrazným změnám nedojde, ale slunce už bude k vidění jen sporadicky. Počasí bude pod vlivem nevýrazné oblasti vyššího tlaku vzduchu, převládat má mlhavo a zataženo.
Minimální teploty se v týdnu budou pohybovat při zmenšené oblačnosti kolem +1 °C a při oblačnosti a větru kolem +5 °C. Odpolední teploty při slunečnu vystoupají až na 15 °C. Jinak se budou většinou držet kolem 10 °C, v závěru týdne i níže.
