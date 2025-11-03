Předpověď počasí slibuje malé babí léto. Bude až 15 stupňů

3. listopadu 2025 7:00

Počasí
Dobré zprávy mají meteorologové na začátku nového, prvního ryze listopadového týdne. Slibují totiž malé babí léto, odpolední maxima vylezou až na 15 stupňů. V druhé polovině týdne už se má ochladit, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové očekávají, že za zvlněnou studenou frontou, která v pondělí ovlivní východ republiky, se bude do střední Evropy od jihozápadu rozšiřovat oblast vysokého tlaku. Během úterý postoupí dále k východu a po její zadní straně začne na naše území proudit teplý vzduch od jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry.

"Přinese nám Léto Všech svatých neboli malé babí léto," uvedl ústav na facebooku. Podle pranostiky může trvat tři hodiny, tři dny, anebo tři týdny. "Zatím to na našem území vypadá na variantu tři dny, kdy by přeci jen mělo převládat slunečno. Mlhy a nízká oblačnost se budou většinou rozpouštět," sdělili odborníci.

V závěru týdne v atmosféře k výrazným změnám nedojde, ale slunce už bude k vidění jen sporadicky. Počasí bude pod vlivem nevýrazné oblasti vyššího tlaku vzduchu, převládat má mlhavo a zataženo. 

Minimální teploty se v týdnu budou pohybovat při zmenšené oblačnosti kolem +1 °C a při oblačnosti a větru kolem +5 °C. Odpolední teploty při slunečnu vystoupají až na 15 °C. Jinak se budou většinou držet kolem 10 °C, v závěru týdne i níže.

Počasí příští týden: V noci se už připravme na mrazy

Hurikán

Nová bilance hurikánu Melissa. Počet obětí se značně zvýšil

V Karibiku stále vychází najevo rozsah zkázy, kterou má na svědomí hurikán Melissa. Počet obětí na Jamajce a Haiti se přiblížil pěti desítkám, informovala BBC. Není přitom vyloučeno, že tragická bilance katastrofy se ještě bude zhoršovat. Panují navíc problémy s dodávkami nezbytné humanitární pomoci. 

Lotyšsko se jako první unijní země stahuje z Istanbulské úmluvy

Lotyšsko se stalo prvním členským státem Evropské unie, který hlasoval pro vystoupení z Istanbulské úmluvy, klíčové mezinárodní dohody Rady Evropy proti násilí na ženách. Rozhodnutí, přijaté po třináctihodinové debatě, odhalilo hluboké politické rozpory a vyvolalo protesty v Rize. Zastánci tvrdí, že úmluva chrání oběti a sjednocuje evropské standardy, zatímco konzervativní kritici ji označují za ideologický projekt podkopávající tradiční hodnoty.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump dostal zlaté věci či letadlo. Lídři na darech nešetří, zákon představuje problém

Během druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa se opět ukazuje, že mezinárodní diplomacie dalece přesahuje rámec vzájemných schůzek. Stala se také prostředkem symbolické komunikace, v níž pečlivě volená gesta a protokolární dary představují významný nástroj vyjadřování úcty, posilování osobních vazeb a, v některých případech, i jakousi podprahovou žádost o podporu.

Andrej Babiš, Viktor Orbán a Herbert Kickl založili novou frakci v Evropském parlamentu, Patrioti pro Evropu.

Střední Evropa jako příklad postkomunistické naděje může skončit. Hrozí tři zásadní problémy

Budapešť chce podle vyjádření poradce Viktora Orbána vytvořit novou alianci států EU skeptických k podpoře Ukrajiny, do níž by se mohly zapojit i Slovensko a Česká republika. Pokud by tento plán ožil, znamenal by zásadní zlom v evropské politice. Vznikne blok, který bude podkopávat jednotu Unie, brzdit vojenskou a finanční pomoc Kyjevu a fakticky posilovat vliv Moskvy. Rozpad středoevropské soudržnosti se zbytkem západních spojenců otřese samotnými základy evropské bezpečnosti.

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš reagoval na kritiku. Potvrdil, že v pondělí se podepíše koaliční smlouva

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš v nedělním videu potvrdil, že zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepíší koaliční smlouvu. Babiš zároveň reagoval na kritiku toho, že koaliční smlouvu budou podepisovat všichni poslanci trojice uskupení. Vyjádřil se i k odeslání programového prohlášení do datové schránky Pražského hradu. 

Válka v Izraeli

Příměří v Gaze jako nadlidský úkol. Pomoct mohou mezinárodní síly, shodu se ale najít nedaří

Příměří mezi Izraelem a Hamásem, uzavřené v říjnu pod patronátem amerického prezidenta Donalda Trumpa, mělo být zlomem po dvou letech války. Zatím však zůstává jen křehkým příměřím – formálně platným, ale fakticky porušovaným. Trumpův dvacetibodový plán pro Gazu slibuje obnovu a vznik poloautonomního území pod mezinárodním dohledem, včetně rozmístění mnohonárodních stabilizačních sil. Ty by měly zajistit hranice, odzbrojit Hamás a chránit humanitární pomoc. V praxi však plán naráží na nedůvěru, spory o mandát a politickou neochotu klíčových států.

1. listopadu 2025 21:36

Ukrajinská armáda střeží své území (březen 2022).

Zelenskyj označuje obranu Pokrovsku za prioritu, do Donbasu byly nasazeny elitní speciální síly

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil obranu města Pokrovsk na východní frontě za „prioritu“, jelikož do bojů o toto klíčové město byly nasazeny elitní speciální jednotky. Podle informací armádních zdrojů jsou do první linie k udržení zásobovacích tras zapojovány speciální síly z vojenské rozvědky (GUR) a útočné skupiny, které zde plní úkoly běžné pěchoty.

1. listopadu 2025 20:14

Vzpoura proti Bruselu: Polsko, Maďarsko a Slovensko odmítají zrušit zákaz dovozu ukrajinského zboží

Polsko, Maďarsko a Slovensko otevřeně vzdorují snahám o normalizaci obchodních vztahů, protože odmítají zrušit své jednostranné zákazy na dovoz ukrajinského obilí a dalších zemědělských produktů. K tomuto vzdoru dochází právě ve chvíli, kdy v platnost vstoupila nová, revidovaná obchodní dohoda Evropské unie s Kyjevem. Tyto národní zákazy jsou v rozporu s pravidly jednotného trhu EU, která zakazují vnitrostátní obchodní překážky.

