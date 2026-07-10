Předpovědi budou jiné, upozornil ČHMÚ. Změna vychází z připomínek občanů

Tuzemské předpovědi počasí se mění. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) informoval, že spustil nové verze textových předpovědí. Jde o změnu, která vyplynula z podnětů ze strany laické veřejnosti.
"Možná jste si už všimli, že textové předpovědi doznaly změn. Po mnoha letech jsme se rozhodli jít cestou popisnějšího a rozvitějšího vyjádření," vysvětlili meteorologové na facebooku.
Textové předpovědi se oproti minulosti občas prodlouží, lidé ale získají podrobnější informace. Nejvíce to bude platit u krajských předpovědí, kde ústav nově klade větší důraz na regionalizaci, časovou posloupnost a pravděpodobnost výskytu meteorologických jevů, která bude srozumitelná pro širokou veřejnost.
"Je však třeba si uvědomit, že ani v dnešní době nemůže meteorologie nabídnout např. předpověď srážek s přesností na minutu nebo na kilometr, i když ze své aplikace o počasí můžete získat tento dojem. Prognózu počasí bude vždy doprovázet určitá míra nejistoty," připomněli experti.
Nové předpovědi obsahují stručný úvod, v němž meteorolog vypíchne charakter předpovědního období. Na případné nejasnosti v budoucím vývoji počasí bude upozorňovat nová kolonka Nejistoty.
Mění se také popis výskytu jevů, například přeháněk, bouřek či mlh. "Zatímco v minulosti výrazy jako ojediněle a místy označovaly pouze plošnou pravděpodobnost a dle zpětné vazby od veřejnosti nebyly pro řadu lidí pochopitelné, nyní jsou jednotlivé výrazy kombinací pravděpodobnosti výskytu jevu a plošného pokrytí území," uvedli meteorologové.
Ústav vysvětlil, že ke změnám přistoupil v reakci na výsledky dotazníku pro veřejnost, který byl realizován před několika lety.
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Zdroj: Jan Hrabě