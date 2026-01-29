První zprávy o počasí v únoru. Připravte se na mrazivou epizodu

Do Česka může v únoru opět vpadnout chladný arktický vzduch. Připustili to meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pravdou je, že zatím panuje značná nejistota. Odborníci ale prozradili, proč by se u nás mohlo během příštího měsíce ochladit. 

Meteorologové vysvětlili, že na podzim se kolem severního pólu tvoří přechodně rozsáhlá oblast nízkého tlaku, kterou označují jako polární vír. Tlaková níže přetrvává přes zimu a zaniká během jara, přičemž je povětšinou stabilní. Občas ale k takzvanému náhlému stratosférickému oteplení a narušení polárního víru, respektive k jeho rozpadu na několik částí. 

"Následkem tohoto narušení může být pak i to, že se do té doby většinou západní proudění změní na více meridionální – sever/jih – a zvyšuje se tak šance průniku chladného arktického vzduchu více na jih, tedy případně i k nám do Evropy," uvedl ústav ve středu na sociální síti X.

K poměrně výraznému stratosférickému oteplení dojde podle expertů na začátku února, takže polární vír přijde o stabilitu, rozdělí se a zeslábne. Je tak možné, že se to projeví i na počasí v Česku. 

"Výsledkem v těchto situacích je totiž nezřídka fakt, že v prostoru Islandu se usadí blokující tlaková výše, kolem které může následně chladný arktický vzduch do Evropy pronikat od severu, v oblasti Azorských ostrovů naopak převažuje oblast nižšího tlaku vzduchu," podotkli meteorologové. 

"Zda a kdy se tak stane, to zatím nedokážeme říct, je ale pravda, že začínáme již vidět první nenápadné náznaky změny synoptické situace zejména v období kolem 8. až 10. února. To je samozřejmě zatím velmi daleko, ale mohou to být určité první signály," dodali odborníci na závěr. 



 

