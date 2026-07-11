Sucho je mimořádné a prohloubí se, varují meteorologové před tropickou vlnou

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. července 2026 11:30

Sucho, ilustrační fotografie.
Sucho, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Tropické počasí už nám letos ukázalo svou sílu, na konci června padaly nové teplotní rekordy. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se tropy do Česka vrátí v příštím týdnu. Další čtyřicítky se však neočekávají. 

Extrémně teplý vzduch se už několik dní nachází nad jihozápadní Evropou, zejména nad Španělskem. V příštím týdnu se podle meteorologů dočkáme teplot nad 30 °C i v Česku, ačkoliv délka výraznějšího oteplení zatím není jistá. 

"Mimořádně teplý vzduch se v této oblasti bude vyskytovat i příští týden a v jeho první polovině se částečně dostane i k nám. Teploty ke 40 °C u nás naštěstí nehrozí, v úterý by se ale mohly dostat až ke 33 °C, ve středu možná i výš," uvedli meteorologové na facebooku. 

Zajímavý pak bude vývoj v druhé polovině nadcházejícího týdne. Ve hře je totiž ochlazení, ale zároveň je možné, že bude pokračovat epizoda s vysokými teplotami. Dokonce je možné, že do Česka pronikne ještě teplejší vzduch. 

"Víceméně jisté je ovšem to, že v následujících dnech nás nadále čeká minimum srážek. Sucho, které je na řadě míst už mimořádné, se tak bude bohužel nadále prohlubovat," dodali experti. 

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