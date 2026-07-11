Sucho je mimořádné a prohloubí se, varují meteorologové před tropickou vlnou

Tropické počasí už nám letos ukázalo svou sílu, na konci června padaly nové teplotní rekordy. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se tropy do Česka vrátí v příštím týdnu. Další čtyřicítky se však neočekávají.
Extrémně teplý vzduch se už několik dní nachází nad jihozápadní Evropou, zejména nad Španělskem. V příštím týdnu se podle meteorologů dočkáme teplot nad 30 °C i v Česku, ačkoliv délka výraznějšího oteplení zatím není jistá.
"Mimořádně teplý vzduch se v této oblasti bude vyskytovat i příští týden a v jeho první polovině se částečně dostane i k nám. Teploty ke 40 °C u nás naštěstí nehrozí, v úterý by se ale mohly dostat až ke 33 °C, ve středu možná i výš," uvedli meteorologové na facebooku.
Zajímavý pak bude vývoj v druhé polovině nadcházejícího týdne. Ve hře je totiž ochlazení, ale zároveň je možné, že bude pokračovat epizoda s vysokými teplotami. Dokonce je možné, že do Česka pronikne ještě teplejší vzduch.
"Víceméně jisté je ovšem to, že v následujících dnech nás nadále čeká minimum srážek. Sucho, které je na řadě míst už mimořádné, se tak bude bohužel nadále prohlubovat," dodali experti.
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Zdroj: Lucie Podzimková