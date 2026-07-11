Teplé počasí úřaduje. Nebezpečí požárů se rozšířilo na další oblasti

Počasí se v Česku nese ve znamení oteplování a minima srážek, což v některých oblastech přidělává starosti. Meteorologové rozšířili již několik dní platnou výstrahu před požáry na další regiony, zejména na Moravě.
Už od úterý platilo varování před požáry pro oblast jižní Moravy, které se nyní rozšířilo. Podle meteorologů se nebezpečí momentálně týká částí Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje a Vysočiny. Výstraha zůstává v platnosti až do odvolání.
Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány, a věnovat zvýšenou pozornost při používání zemědělské techniky či v okolí železničních tratí, kde vlivem jisker od kol a brzd může dojít k zapálení porostu.
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