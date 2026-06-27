Tropické počasí a maxima až 41 °C. Meteorologové opět varují před výhní

Česko vstoupilo do víkendu, jenž může být nejteplejším v historii. Nová výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) drobně územně upravuje dřívější varování před velmi či dokonce extrémně vysokými víkendovými teplotami, které mohou dosáhnout až 41 stupňů. Na některých místech se zároveň prodlužuje časová platnost varování až do pondělí. Nadále platná je i výstraha před požáry.
"V přílivu mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu budou nejvyšší teploty v sobotu v části středních, severozápadních a západních Čech a na jihu Moravy překračovat 37 °C, na ostatním území 34 °C," uvedli meteorologové v sobotní výstraze.
Nedělní odpolední teploty se pak dostanou na 35 až 40 °C. Podle odborníků není vyloučeno, že v dolním Polabí a Poohří dosáhnou hodnot kolem 41 °C. Extrémně vysoké teploty budou dosaženy na většině území, velmi vysoké teploty jsou očekávány na Českomoravské vrchovině a často i v podhůřích.
Pondělní počasí už ovlivní studená fronta, která přinese ochlazení nejprve do Čech. Teploty budou na většině území s výjimkou západu a severozápadu Čech šplhat přes 31 °C. Velmi vysoké teploty nad 34 °C se očekávají na většině území Moravy a Slezska, ve východním a středním Polabí a v Praze a okolí. Extrémně vysoké teploty přes 37 °C budou překročeny s nejvyšší pravděpodobností v moravských a slezských nížinách.
Kvůli horku a suchu trvá také nebezpečí požárů. V pondělí by riziko mělo vzhledem k očekávaným srážkám většinou pominout, na jihu Moravy ale potrvá prozatím do odvolání.
Vyhlášena byla také smogová situace v Ústeckém kraji, kde hodnoty koncentrací troposférického ozónu překročily prahové hodnoty (180 μg/m³). Podle hydrometeorologického ústavu není vyloučeno, že se smogové situace budou vyhlašovat i v dalších oblastech.
"Očekávaná studená fronta přinese v pondělí výhledově hlavně do Čech pravděpodobně až velmi silné bouřky. V úterý budou nejspíše ještě na Moravě a ve Slezsku teploty šplhat přes 31 °C," dodali meteorologové s tím, že výstrahu budou v dalších dnech upřesňovat.
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Zdroj: Libor Novák