Výhled počasí do konce února. Meteorologové řekli, zda nastane změna

Začal poslední měsíc meteorologické zimy, kdy většina dětí bude mít jarní prázdniny. Hodně lidí by tak měl zajímat měsíční výhled Českého hydrometerologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové nastínili, jak bude do konce února.
Po teplotně podprůměrném úvodu ledna následovaly tři průměrné týdny. Podle aktuálního měsíčního výhledu se v nadcházejícím období do 1. března neočekává zásadnější změna počasí.
"Teploty vzduchu se budou držet v mezích dlouhodobého průměru, přičemž druhý týden předpovědi bude pravděpodobně na hranici průměrných a podprůměrných teplot," uvedli meteorologové.
"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot očekáváme ve všech čtyřech týdnech předpovědi přibližně kolem -3 °C. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot očekáváme v prvních dvou týdnech (2.2.-15.2.) kolem +3 °C, během třetího a čtvrtého týdne lze očekávat jen slabé oteplení," napsal ústav ve výhledu.
Co se týká srážek, trend se také nezmění. Po čtyřech mírně podprůměrných týdnech mají následovat čtyři průměrné až mírně podprůměrné týdny.
