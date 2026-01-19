Výhled počasí do poloviny února. Meteorologové očekávají další sněžení

Ve zbytku ledna a do poloviny února se očekává typicky zimní počasí, které může být i teplotně podprůměrné. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Už tento týden se může vyskytnout další sněžení.
Meteorologové předpokládají, že nadcházející čtyřtýdenní období do 15. února teplotně i srážkově průměrné až podprůměrné.
Teploty mají uprostřed období spadnout do podprůměru. Nejchladnější bude příští týden, kdy minimální noční teploty většinou klesnou na hodnoty kolem -7 °C. Denní maxima pak vyšplhají jen lehce nad nulu. Nejteplejší má být poslední týden. Minima se budou pohybovat kolem -3 °C, zatímco nejvyšší teploty vyrostou na 4 °C.
Podle výhledu se v jednotlivých týdnech očekává průměrný týdenní úhrn srážek kolem pěti milimetrů. Méně srážek spadne dle předpovědi během probíhajícího týdne, konkrétně to budou maximálně tři milimetry.
"Na konci tohoto týdne se objeví místy sněžení, ale zejména v nižších a středních polohách i srážky smíšené nebo dešťové," dodali meteorologové.
Zdroj: Libor Novák