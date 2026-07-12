Výhled počasí na další víkend. Bude tropické, na závěr se změní

Příští víkend bude na našem území opravdu tropický, naznačuje aktuální výhled Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší odpolední teploty opět překročí třicítku, v neděli se ale má ochladit.
Meteorologové očekávají, že během dalšího červencového víkendu bude polojasno až jasno. Přeháňky či bouřky se vyskytnou jen ojediněle při zvětšené oblačnosti. Odpolední maxima překročí třicítku a vystoupají až na 33 °C. V neděli je ale nutné počítat s ochlazením.
Výhled pro ČR od pátku do neděle:
Bude polojasno až jasno, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Během období přibude oblačnosti a srážek. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 33 °C, v neděli pravděpodobně ochlazení.
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Počasí: Tropické teploty se příští týden vrátí, oteplí se už o víkendu
Víkendové dny a následující pracovní týden přinesou do České republiky převážně slunečné počasí s postupně rostoucími teplotami, které v druhé polovině období překročí tropickou třicítku. Výjimkou bude severovýchod území, kde se bude držet o něco více oblačnosti a teploty tam zůstanou nižší než ve zbytku země.
Zdroj: Libor Novák