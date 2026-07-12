Výhled počasí na další víkend. Bude tropické, na závěr se změní

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. července 2026 7:00

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Příští víkend bude na našem území opravdu tropický, naznačuje aktuální výhled Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší odpolední teploty opět překročí třicítku, v neděli se ale má ochladit. 

Meteorologové očekávají, že během dalšího červencového víkendu bude polojasno až jasno. Přeháňky či bouřky se vyskytnou jen ojediněle při zvětšené oblačnosti. Odpolední maxima překročí třicítku a vystoupají až na 33 °C. V neděli je ale nutné počítat s ochlazením. 

Výhled pro ČR od pátku do neděle:

Bude polojasno až jasno, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Během období přibude oblačnosti a srážek. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 33 °C, v neděli pravděpodobně ochlazení.

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