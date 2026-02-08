Zima sice v Česku pokračuje, ale počasí se v posledních dnech oteplilo. Příští únorový víkend by však měl přinést ochlazení, vyplývá z aktuálního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle meteorologů má být od pátku do neděle oblačno až zataženo. Teploty ale budou klesat. V noci spadnou postupem času pod nulu a sníží se i ve dne. Zatímco páteční maxima budou atakovat téměř 10 stupňů, o víkendu klesnou nejvyšší teploty na hodnoty lehce nad nulou. Místy mají hrozit srážky, na horách a postupně i v nižších polohách půjde o sníh.
Výhled pro ČR od pátku do neděle:
Oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, na horách a postupně i v nižších polohách srážky sněhové. Nejnižší noční teploty v pátek 5 až 0 °C, v dalších dnech 0 až -5 °C. Nejvyšší denní teploty v pátek 4 až 9 °C, v dalších dnech -1 až +4 °C.
Související
Počasí způsobilo oblevu. Sněhu ubylo i na horách, ukazují data
Počasí se příští týden citelně oteplí. Naměříme až 10 stupňů
Aktuálně se děje
před 1 minutou
Trump nechápe, že se na olympiádě bučelo na Vance. Lidé ho prý mají rádi
před 1 hodinou
Výhled počasí na příští víkend. Do Česka dorazí ochlazení
včera
Na jihu Čech v týdnu došlo ke slabému zemětřesení
včera
Na olympiádě se šíří mezi hokejistkami norovirus. Po Finkách trápí i Švýcarky
včera
Kanadu zasáhla nevídaná tragédie. Zemřeli talentovaní hokejisté
včera
Opravdová hvězda, prohlásil prezident Pavel o Brejchové
včera
Babiš se domnívá, že mírová jednání o Ukrajině se blíží ke zdárnému konci
včera
Zabystřan ve sjezdu zajel olympijské maximum, Janatová ve skiatlonu v TOP 10
včera
Počasí způsobilo oblevu. Sněhu ubylo i na horách, ukazují data
včera
Pohonné hmoty v Česku zdražily, ceny mají stoupat i nadále
včera
Policie objasnila podvod s elektronikou. Škoda činí několik miliard
včera
Hokejový tým se musí obejít bez Zachy z NHL. Přijet má sparťan Chlapík
včera
Babiš chtěl Turkovi zakázat sociální sítě, pokud by byl ministrem
včera
Sáblíková učinila nejtěžší rozhodnutí v životě. Kvůli nemoci nebude na startu závodu na 3000 metrů
včera
Američané chtějí konec války na Ukrajině do léta, prozradil Zelenskyj
včera
ZOH: Snowboardistovi Hronešovi se do finále big airu nepodařilo kvalifikovat
včera
Lipavský se ptá Babiše na Epsteinovu kauzu. Navrhuje české vyšetřování
včera
Olympiáda začala. Slavnostní zahájení nabídlo silné okamžiky i propojení se čtyřmi středisky
včera
Babiš označil Brejchovou za ikonu. Klempíř zmínil hlubokou stopu jejího herectví
včera
Zajímavý moment zahájení her. Vance zabraly kamery a ozval se pískot
Zajímavý moment přinesl zahajovací ceremoniál zimních olympijských her na slavném milánském fotbalovém stadionu San Siro. Když se na obrazovce objevil jeden ze zahraničních státníků, rozezněl se pískot. Na zahájení byl přítomen i český prezident Petr Pavel.
Zdroj: Lucie Podzimková