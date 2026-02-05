Zimní počasí nabídne jinou tvář, naznačuje předpověď na příští týden

První nástin toho, jaké bude počasí v příštím týdnu, nabídli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Očekávají v jeho průběhu další oteplení, denní maxima vystoupají poměrně vysoko nad nulu.
V pondělí bude zataženo až oblačno. Ojediněle se může vyskytovat sněžení, v nižších polohách půjde případně o smíšené či dešťové srážky. Mrznout má především v noci, na severovýchodě klesnou minima až na -8 °C. Přes den vyšplhají teploty i nad nulu, maxima dosáhnou 2 °C.
Úterý by nemělo přinést zásadnější změnu. Nastane až od středy, kdy hrozí na většině území občasný déšť. Zpočátku se může jednat o déšť se sněhem. Na horách bude sněžit. Nadále má mrznout zejména v noci. Nejvyšší denní teploty budou den ode dne stoupat až na 7 stupňů nad nulou.
Prezident Petr Pavel se ve středu opětovně zapojil do jednání Bezpečnostní rady státu. Na zasedání dorazil bezprostředně poté, co na Pražském hradě absolvoval ranní schůzku s předsedou vlády Andrejem Babišem. Po skončení tohoto bilaterálního jednání se oba politici přesunuli do Strakovy akademie, aniž by dosavadní průběh rozhovorů jakkoliv komentovali.
Zdroj: Libor Novák