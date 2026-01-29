Zimní počasí opět úřaduje. Meteorologové přidali varování na pátek

Zimní počasí v Česku opět úřaduje. Na většině území spadlo od noci několik centimetrů sněhu, nadílka má ještě pokračovat. Nebezpečí bude následně představovat náledí, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Na většině území republiky se od nočních hodin vyskytuje sněžení. "Zejména v okolí Českomoravské vrchovině a v jihovýchodní polovině Středních Čech napadlo do 5 cm nového sněhu a do večerních hodin připadne dalších 2 do 5 cm většinou mokrého sněhu," uvedli meteorologové ve čtvrtek na facebooku.
Nadílka má pokračovat i v nadcházejících hodinách. "K večeru bude sněžení od jihozápadu pozvolna ustávat," zmínil hydrometeorologický ústav.
Meteorologové podotkli, že sněžení bude způsobovat komplikace v dopravě i mimo území platnosti výstrahy. Na nebezpečí se ale lidé musí připravit i zítra. "V noci na pátek a v pátek ráno se na neošetřených komunikacích s rozježděným sněhem bude vytvářet náledí a zmrazky," dodali.
