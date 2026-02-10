Zimní počasí se pomalu začíná loučit, potvrzuje měsíční výhled meteorologů

Meteorologická zima se chýlí ke svému závěru, v březnu už totiž pro meteorology začíná jaro. Teploty také mají pozvolna stoupat, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové ale nevyloučili pokles teplot pod průměr v závěru února.
V Česku se od poloviny ledna udržují teploty kolem dlouhodobého normálu. Trend má pokračovat i v následujících čtyřech týdnech. "I když je pravděpodobnost malá, může se stát, že na závěr měsíce února a na začátku března by se teploty mohly dostat i pod dlouhodobý normál," uvedl hydrometeorologický ústav ve výhledu.
Podle meteorologů se neočekávají velké rozdíly mezi průměrnými týdenními maximálními a minimálními teplotami. Období do konce prvního březnového týdne má jako celek skončit teplotně průměrné.
"Nejnižší teploty budou zůstávat většinou slabě pod nulou, denní se budou pohybovat kolem +5 °C s tendencí postupného, ale slabého vzestupu v průběhu předpovědního období. Během období ovšem nejsou vyloučené i krátkodobé výkyvy mimo předpokládané hodnoty," sdělili meteorologové.
Co se týká srážek, v nadcházejícím období mají být srážky o něco četnější. Týdenní úhrny se budou držet kolem hodnot obvyklých pro toto roční období. "Přepokládá se, že období od začátku druhé únorové dekády do 8. března jako celek skončí srážkově průměrné," dodal ústav.
Poté, co se biatlonistce Markétě Davidové nevydařil návrat do závodního tempa po měsíční pauze zaviněné zraněním v podobě vyhřezlé ploténky a jeho následným léčením, když jako finišmanka smíšené štafety v úvodním olympijském biatlonovém závodě pohořela a především kvůli jejímu výkonu české kvarteto kleslo z bojů o přední pozice na konečné 11. místo, rozhodla se jinak biatlonová jednička mezi českými ženami do středečního individuálního závodu nenastoupit vůbec. Mezi marody se nově ocitl i Tomáš Mikyska a ani on se tak neukáže ve vytrvalostním závodě tentokráte v mužském podání.
Zdroj: David Holub