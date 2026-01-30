Česko ve čtvrtek po předchozí oblevě opět zasypal sníh. Na horách tak momentálně leží desítky centimetrů, v nížinách spíše jednotky centimetrů. O víkendu se další vydatnější nadílka neočekává.
Meteorologové na sociální síti X zmínili, že po čtvrtečním sněžení ležel v pátek ráno sníh na většině území Česka. "Z aktuálně dostupných stanic mají nejvíce sněhu stanice Blatný vrch 70 cm, Labská bouda 65 cm a Plechý 60 cm," informoval hydrometeorologický ústav.
Například v Praze leží podle mapy tři až pět centimetrů sněhu. Ústav nicméně upozornil, že v místech, které jsou vyznačeny jako lokality s pokrývkou do dvou centimetrů, může klidně ležet jen poprašek či nesouvislá sněhová pokrývka.
O víkendu se sněhové srážky vyskytnou jen ojediněle. Teploty zřejmě budou s ohledem na ochlazování na severovýchodě slabě podprůměrné. V sobotu i v neděli má převažovat zatažená obloha.
Především v Čechách se předpokládá, že místy dojde na mrznoucí mlhy. Pravděpodobnější budou v sobotu. "Minimální teploty budou nejčastěji v rozmezí -1 až -5 °C, v neděli na severovýchodě kolem -8 °C," uvedl hydrometeorologický ústav.
"Ochlazování se na severovýchodě Česka však projeví už během soboty. Maximální sobotní teploty budou nejčastěji v rozmezí -1 až +2 °C, ale na severovýchodě vystoupí jen na -4 až -1 °C. Nedělní maxima očekávejte od -3 do +1 °C, na severovýchodě bude jen kolem -5 °C," dodali meteorologové.
Související
Počasí bude o víkendu v části Česka mrazivější než jinde
První zprávy o počasí v únoru. Připravte se na mrazivou epizodu
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Zimní počasí se vrátilo. Meteorologové odhalili, kde všude napadl sníh
před 56 minutami
Policie hledá matku dvou chlapců. V pondělí odjela do Prahy a nevrátila se
před 1 hodinou
Dal Trump Číně do rukou „dokonalý manuál“ proti Tchaj-wanu?
před 2 hodinami
Bezpečnostní záruky mohou Ukrajině uškodit, varuje uznávaný analytik
před 3 hodinami
Pavel se chce sejít s Babišem. Macinku na Hrad nepozval
před 4 hodinami
Trump varuje Írán: Ukončete jaderný program a potlačování protestů, nebo poznáte sílu amerického námořnictva
před 4 hodinami
Trump nominuje Kevina Warshe na post příštího předsedy Fedu
před 5 hodinami
Írán zahnaný do kouta: Jaká bude odpověď režimu na americké lodě?
před 6 hodinami
Zelenskyj potvrdil, že v noci nedošlo k žádným ruským útokům na energetickou infrastrukturu
před 6 hodinami
Ukrajina bude v roce 2027 připravena na vstup do EU, potvrdil Zelenskyj. Putina pozval do Kyjeva
před 7 hodinami
Separatisté chtějí rozpůlit Kanadu. Tajně se schází s Trumpovými lidmi
před 9 hodinami
USA zazdí další summit NATO. Po Rubiovi na něj nepojede ani Hegseth
před 10 hodinami
Putin slíbil, že nebude týden útočit na ukrajinská města, tvrdí Trump. Kreml o tom mlčí
před 11 hodinami
Počasí bude o víkendu v části Česka mrazivější než jinde
včera
Neuvěřitelné nasazení záchranářů. Za třináct minut řešili čtyři vážné případy
včera
Český biatlonový tým počítá pro olympiádu i s Markétou Davidovou
včera
Podle očekávání. Ovčáček se stal členem jedné z mediálních rad
včera
Zeman zhodnotil Macinkovy esemesky. S Pavlovým názorem nesouzní
včera
První zprávy o počasí v únoru. Připravte se na mrazivou epizodu
včera
Policie vyšetřuje loupežné přepadení v Brně. Pachatel neuspěl
Policie od středečního vyšetření vyšetřuje loupežné přepadení v Brně. Pachatel odešel s nepořízenou, z místa činu utekl bez hotovosti. Zatím je ale na útěku před strážci zákona. Muž může být nebezpečený, varovali policisté.
Zdroj: Jan Hrabě