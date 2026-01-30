Zimní počasí se vrátilo. Meteorologové odhalili, kde všude napadl sníh

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. ledna 2026 18:26

Zima, ilustrační fotografie.
Zima, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko ve čtvrtek po předchozí oblevě opět zasypal sníh. Na horách tak momentálně leží desítky centimetrů, v nížinách spíše jednotky centimetrů. O víkendu se další vydatnější nadílka neočekává. 

Meteorologové na sociální síti X zmínili, že po čtvrtečním sněžení ležel v pátek ráno sníh na většině území Česka. "Z aktuálně dostupných stanic mají nejvíce sněhu stanice Blatný vrch 70 cm, Labská bouda 65 cm a Plechý 60 cm," informoval hydrometeorologický ústav.

Například v Praze leží podle mapy tři až pět centimetrů sněhu. Ústav nicméně upozornil, že v místech, které jsou vyznačeny jako lokality s pokrývkou do dvou centimetrů, může klidně ležet jen poprašek či nesouvislá sněhová pokrývka. 

O víkendu se sněhové srážky vyskytnou jen ojediněle. Teploty zřejmě budou s ohledem na ochlazování na severovýchodě slabě podprůměrné. V sobotu i v neděli má převažovat zatažená obloha.

Především v Čechách se předpokládá, že místy dojde na mrznoucí mlhy. Pravděpodobnější budou v sobotu. "Minimální teploty budou nejčastěji v rozmezí -1 až -5 °C, v neděli na severovýchodě kolem -8 °C," uvedl hydrometeorologický ústav. 

"Ochlazování se na severovýchodě Česka však projeví už během soboty. Maximální sobotní teploty budou nejčastěji v rozmezí -1 až +2 °C, ale na severovýchodě vystoupí jen na -4 až -1 °C. Nedělní maxima očekávejte od -3 do +1 °C, na severovýchodě bude jen kolem -5 °C," dodali meteorologové. 

před 11 hodinami

Počasí bude o víkendu v části Česka mrazivější než jinde

Počasí, ilustrační fotografie.

První zprávy o počasí v únoru. Připravte se na mrazivou epizodu

Do Česka může v únoru opět vpadnout chladný arktický vzduch. Připustili to meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pravdou je, že zatím panuje značná nejistota. Odborníci ale prozradili, proč by se u nás mohlo během příštího měsíce ochladit. 

Počasí Zima sníh ČHMÚ

Zdroj: Jan Hrabě

