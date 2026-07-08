Artis Brno dalším nováčkem Chance ligy. Nahrazuje vyloučenou Karvinou

Česká fotbalová sága, která započala prakticky koncem března letošního roku, kdy vyšla najevo obří sázkařská aféra, do níž byly namočeny především kluby z Moravy včetně prvoligové Karviné. Ta na to po měsících doplatila tím, že byla jednak Evropskou fotbalovou unií UEFA vyloučena z evropských pohárů, které mohla původně hrát, a poté také z první ligy a spadla tak do druhé. Proti se nejprve chtěla odvolat k Etické komisi Fotbalové asociace ČR (FAČR), ale toto odvolání nakonec stáhla. Zachránila tím tak nejvyšší soutěž pro příští ročník, která bude mít opět sudý počet týmů, tedy tradičních 16. Podle soutěžního řádu Ligové fotbalové asociace (LFA) byl postup do první ligy nejprve nabídnut Táborsku, to však nabídku nepřijalo. Na řadu tak přišel klub Artis Brno. Ten se v pátek naopak rozhodl, že nabídku přijme. Stále to ale nemusí být konečná celého příběhu. Dukla Praha se ale hodlá proti postupu LFA bránit soudní cestou.
Vypadá to, že příští sezóna české fotbalové Chance ligy nabídne hned dvě městské derby. Zatímco derby mezi Spartou a Slavií je notoricky historicky známým soubojem, který tuzemští fotbaloví fanoušci v lize viděli více než třistakrát, od příští sezóny se k němu přidá i brněnské derby. To proto, že nejvyšší soutěž vedle nováčka Zbrojovky Brno bude hrát od letošního července i další nováček z Brna Artis.
Oba týmy v loňské sezóně nabídly ochutnávku svého derby v rámci druhé ligy, na Srbské, kde hráli a stále oba týmy hrají své domácí zápasy, byla tehdy parádní atmosféra a s největší pravděpodobností ji nově zažijí fanoušci nově i v první lize. Mimochodem, bude se jednat poprvé v historii české ligy, kdy se jí budou účastnit dva brněnské kluby. Dosud platilo, že pokud se jednalo o dva účastníky ze stejného města, vždy se jednalo o Prahu nebo Ostravu.
Ještě před souhlasem se svou prvoligovou účastí ze strany Artisu Brno, dostalo nabídku na účast v tuzemské nejvyšší fotbalové soutěži Táborsko. To ji ale nakonec odmítlo, mimo jiné i kvůli problémům se stadionem Českých Budějovic, kde by eventuelně mohli hrát v azylu. Stejně tak by jihočeský klub neměl dostatečný čas na přípravu kádru na první ligu. V případě, že by i Artis Brno odmítlo nabídku LFA hrát první ligu, připadla tato možnost pražské Dukle. Tedy klubu, jenž poslední sezónu 2025/26 první ligu opustil přímo z posledního místa.
Přesto majitel pražské Dukly Matěj Turek má pocit, že bylo ze strany LFA postupováno nesprávně a proto se pražský klub hodlá obrátit k soudu. Podle Turka měla být právě Dukla prvním klubem, který měl být s nabídkou účasti v první lize osloven a má za to, že novela řádu, podle níž LFA postupovala byla účelovou záležitostí. „Rozhodnutí LFA neakceptujeme a obrátíme se na soud, protože nic jiného nám nezbývá. Neuvedli nám žádné nové argumenty, kterými by nás přesvědčili. Dva dny poté, co jsme minulý týden podali podnět, FAČR účelově 26. června přijal novelu soutěžního řádu, která umožňuje doplňování. Tím nám dali vlastně za pravdu, protože se ukázalo, že podle původního řádu byl náš výklad správný. Dva dny poté se pak 28. června Karviná vzdala odvolání,“ vysvětlil svůj pohled na věc a krok vedoucí k soudnímu jednání.
Co se týče oné dukelské podání podnětu, stalo se tak po konzultaci s právníky. Během ní se dospělo k názoru, že pokud jde o doplnění týmů do soutěže, děje se tak v případě, že účastník chybí třeba kvůli nepodání přihlášky. To v případě Karviné určitě neplatí, jelikož byla ze soutěže vyloučena. Dalším bodem, o který se Dukla opírá, je skutečnost, že nikde v žádných řádech se nezmiňuje o přímém sestupu dvou klubů z první ligy a přímém postupu klubů z druhé ligy.
Názor LFA je takový, že klíčovým faktorem pro takový způsob posouzení situace byl ten, že ročník Chance ligy 2025/26 formálně skončil 22. června. „K vyloučení MFK Karviná došlo až následně, a proto na ni nelze zpětně nahlížet jako na sestupující klub z již uzavřené sezony. Uvolněné místo v Chance Lize tak nemohlo být obsazeno změnou konečného pořadí ve prospěch Dukly, ale výhradně postupem pro doplnění soutěže podle pravidel stanovených příslušnými předpisy,“ uvedl výkonný ředitel LFA, tedy zřizovatele prvních dvou tuzemských profesionálních soutěží, Tomáš Bárta ve svém prohlášení a pokračoval: „Pro ligový fotbal bylo zásadní, aby i za těchto mimořádných okolností zůstala zachována stabilita a integrita profesionálních soutěží. Jsme proto rádi, že se otázku doplnění Chance Ligy podařilo uzavřít rychle a s dostatečným předstihem před startem sezony. Pro kluby, partnery, fanoušky i celé prostředí profesionálního fotbalu je důležité, že přípravy na nový ročník mohou pokračovat s potřebnou jistotou ohledně konečného složení obou soutěží.“
Ambiciózní klub Artis Brno nabídkou účasti v první lize nakonec tedy nepohrdl. Jeho generální ředitel Petr Kuba k tomu řekl: „Velká prestiž a výzva, zároveň ale ohromná zodpovědnost to všechno se ctí zvládnout. Dovnitř klubu k našim lidem či ven směrem k fanouškům a našim partnerům. Hozenou rukavici ale zvedáme.“
Jak také sám Kuba řekl, ani v to nedoufal, jelikož měl za to, že Táborsko nabídku přijme. Nakonec se tedy muselo Artis Brno stihnout rozhodnout do 16:00 minulého pátku. „Vždy jsme akcentovali, že chceme sportovní veřejnosti v Brně a na jižní Moravě do budoucna dopřát kvalitní prvoligový fotbal. Mezitím se do nejvyšší soutěže zcela zaslouženě probojovala Zbrojovka. I my jsme hodlali postoupit sportovní formou, ale pokud se nyní otevřela tato administrativní cesta, rozhodli jsme se ji nahoru projít a výzvu přijmout,“ zakončil.
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Zdroj: Jan Hrabě