Češi v přípravě ztratili v závěru výhru nad Saúdskou Arábií a dostali se pod palbu kritiky

David Holub

11. září 2025 19:38

Fotbal, ilustrační fotografie
Fotbal, ilustrační fotografie Foto: Pixabay

Jakkoli šlo o v pondělí v Hradci Králové se Saúdskou Arábií o přípravný zápas a zdálo se, že nic zásadního řešit nebude, výkon českého národního týmu nakonec opět přinesl kritiku hlavního trenéra Ivana Haška. Stejně jako v pátek proti Černé Hoře i tentokrát vstoupili Češi do utkání aktivně, což vyvrcholilo penaltou ve 21. minutě, kterou proměnil Chorý. To však čeští fanoušci netušili, že to bude jediná střela na branku za celý zápas. Od té doby tempo ze strany českého týmu opadlo, hra se kouskovala a o poločase byl slyšet dokonce pískot z hlediště. Obraz hry se ani ve druhé půli nevylepšil, možná byl i horší. Proto se tak nikdo nemohl divit, že v nastavení Saúdové vyrovnali na konečných 1:1 zásluhou Hamdána, jenž se trefil z přímého kopu.

Nevídaným způsobem proměnil kouč Ivan Hašek základní jedenáctku oproti pátečnímu kvalifikačnímu zápasu v Podgorici. Vyměnil totiž v ní hned všech jedenáct fotbalistů. Šanci tak proto dostali i ti, kteří dosud za národní tým nenastoupili jako Beran s Cedidlou. Během zápasu se na hřišti taktéž mimo jiných objevil i Karabec, pro nějž se také jednalo o premiérový start za národní A-tým. Tradiční opory včetně nového člena klubu českých kanonýrů Patrika Schicka či jinak prvního kapitána Tomáše Součka začaly tento duel jen na lavičce. V brance se pak opět po jednozápasové pauze objevil Matěj Kovář.

Jak bylo výše zmíněno, čeští fotbalisté si zopakovali docela slušný vstup do utkání, na rozdíl od pátku se jim ale tentokrát nepodařilo. Jednu z prvních větších možností měl Chorý po šestnácti minutách hry, ovšem jeho zakončení ve skluzu stačil zblokovat jeden z obránců. Náladu si ale vylepšil o čtyři minuty později poté, co Džuhaní už v pokutovém území fauloval unikajícího Krále. Následně se tak odpískala penalta, k níž se postavil právě Chorý a po polovysoké střele doprostřed branky se mohli Češi radovat, 1:0.

Od té chvíle ale tempo Čechů skutečně začalo opadat a byli to naopak Arabové, kteří začali tahat za delší konec provazu. Dokonce předváděli slušnou kombinaci bez toho, aniž by jim Češi do toho zasáhli. Přesto žádná jejich šance do konce první půle na řadu nepřišla.

Proto se tak český stratég rozhodl už o poločase hned ke třem změnám včetně na brankářském postu, kdy do branky vyslal Jaroše. Jeden z nových hráčů na hřišti Karabec se pak uvedl v 64. minutě centrovaným balónem zprava, jenž doletěl k Sadílkovi, který jen hlavou předal kulatý nesmysl Kuchtovi, ovšem sparťanský forvard se k míči nakonec jen těsně nedostal. O dvě minuty později své brankářské umění poprvé ukázal Jaroš, když dokázal vyrazit Šankitího střelu zprava. Druhé dějství osm tisícovek diváků v Hradci Králové skutečně nikterak nenadzvedlo, protože pokračoval obraz hry z konce první půle, Čechům se do tempa z úvodu zápasu dostat nedařilo, navíc Saúdové měli čím dál více míč na svých kopačkách.

Účastník posledních dvou světových šampionátů nakonec přeci jenom dokonale zmrazil české diváctvo. Stalo se tak v první minutě nastavení, kdy zahrávali hosté přímý kop. Ten byl zahrán střídajícím Hamdánem tak technicky precizně k tyči, že gólman Jaroš neměl šanci.

Výsledek byl nakonec důsledkem nevýrazného výkonu ze strany českého týmu, který tak zůstal vzhledem k soupeři pro mnohé daleko za očekáváním. Věděl to po zápase i samotný kouč Ivan Hašek, o jehož pozici se opět začalo po tomto duelu spekulovat. "Samozřejmě jsem očekával lepší výkon z naší strany. Nebylo to dobré. Nebyl to úplně šlágr ke koukání, divákům se omlouváme. Jsme rádi za to, jak nás podporovali. Saúdská Arábie držela míč, velmi kvalitně kombinovala a technicky nás předčila," komentoval to Hašek po zápase pro ČT sport a pokračoval: "Byl to pro nás důležitý zápas, abychom viděli ty hráče, kteří nehrají v základu v nároďáku pravidelně. V tomhle ohledu důležitý test pro nás. Od některých hráčů jsem čekal víc, ale jmenovat konkrétní hráče nebudu. Uděláme si analýzu zápasu, ale je jasné, že z některých výkonů jsem zklamaný."

Hodně rozčarovaný byl po zápase záložník Pavel Šulc. "Nevím, jestli má cenu něco říkat, všichni to viděli. Bylo to hrozné. Upřímně? Nebylo tam z naší strany nic. Přehrávali nás celý zápas nebo na mě to tak působilo. Nevím, čím to bylo. To si musíme vyhodnotit v kabině, já nejsem trenér," hledal jen těžko slova čtyřiadvacetiletá nová posila Lyonu.

V říjnu budou na řadě opět důležité kvalifikační duely – nejprve doma s Chorvatskem a pak proti Faerským ostrovům.

Konečný výsledek přípravného zápasu v Hradci Králové (8.9.2025):

Česko – Saúdská Arábie 1:1 (1:0)
Branky: 21. Chorý z pen. – 90.+1 Hamdán. Rozhodčí: Dohál – Štofik, Ferenc – Marhefka (video, všichni SR). ŽK: M. Sadílek, Šulc – Džuhaní, S. Davsárí, Madžraší. Diváci: 8316

Česko: Kovář (46. Jaroš) – Hranáč, Vitík, Jemelka – Cedidla (64. Šulc), Beran (88. Souček), Král, D. Jurásek (64. Schick) – Černý (46. Karabec), M. Sadílek – Chorý (46. Kuchta). Trenér: Hašek

Saúdská Arábie: Sanbí – Šankití (75. Madžraší), Sikrí, Tambaktí, Harbí (46. Búšal) – Chajbárí, Džuvajr (64. Šahrí) – Ubúd (46. Hamdán), Džuhaní (65. Násir), S. Davsárí – Buraikán (84. Sád). Trenér: Renard

6. září 2025 19:41

Slavia se spojila s Plzní a Ostravou v boji proti českému deníku. Novinářům odebraly akreditaci

Fotbal je nejpopulárnějším sportem.

Čeští fotbalisté zvládli kvalifikační souboj v Podgorici a zřejmě tím podrželi kouče Haška

Podobně jako letos v červnu v domácím prostředí, i tentokrát si čeští fotbalisté poradili s Černou Horou a to i když hráli na stadionu v Podgorici. Výhrou 2:0 navázali Češi na předchozích šest vzájemných zápasů s tímto balkánským soupeřem, které pokaždé dokázali vyhrát. O poslední sedmou páteční výhru se postarali svými přesnými trefami Červ a Černý, přičemž tyto přesné trefy lemovaly zápas, jelikož Červ se trefil už ve 3. minutě a Černý až v šesté minutě závěrečného nastavení. Navzdory aktivnímu vstupu Čechů do utkání tempo z jejich strany postupně upadalo, přestože si i nadále vytvářeli velké množství šancí, které ale nedokázali využít. Ve druhé půli však ale přicházely i chyby při rozehrávce, ale soupeř je naštěstí nepotrestal.
AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň čeká v Evropské lize AS Řím či Porto, Sparta s Olomoucí natrefí na dva polské soupeře

Po fotbalistech Slavie v luxusní Lize mistrů se své soupeře ve dvou dalších evropských soutěžích dozvěděli i zbývající čeští pohároví účastníci – Plzeň, Sparta a Olomouc. Prvně jmenovaný klub bude účastníkem Evropské ligy, kde se utká díky pátečnímu losu ve švýcarském Nyonu s takovými velkokluby jako FC Porto, Fenerbahce Istanbul či AS Řím. Sparta a Olomouc si změří své síly s evropskými soupeři v Konferenční lize. Oba týmy vyfasovaly hned dva polské soupeře – shodně Raków Čenstochová a v případě Sparty ještě Legii Varšava a v případě Olomouce Lech Poznaň. Pražané ještě mají za soupeře Ostrovany (Shamrock Rovers a Aberdeen), Olomouc čeká výlet na stadion Fiorentiny.

