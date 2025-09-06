Čeští fotbalisté zvládli kvalifikační souboj v Podgorici a zřejmě tím podrželi kouče Haška

6. září 2025 19:39

Fotbal je nejpopulárnějším sportem.
Fotbal je nejpopulárnějším sportem. Foto: Pixabay

Podobně jako letos v červnu v domácím prostředí, i tentokrát si čeští fotbalisté poradili s Černou Horou a to i když hráli na stadionu v Podgorici. Výhrou 2:0 navázali Češi na předchozích šest vzájemných zápasů s tímto balkánským soupeřem, které pokaždé dokázali vyhrát. O poslední sedmou páteční výhru se postarali svými přesnými trefami Červ a Černý, přičemž tyto přesné trefy lemovaly zápas, jelikož Červ se trefil už ve 3. minutě a Černý až v šesté minutě závěrečného nastavení. Navzdory aktivnímu vstupu Čechů do utkání tempo z jejich strany postupně upadalo, přestože si i nadále vytvářeli velké množství šancí, které ale nedokázali využít. Ve druhé půli však ale přicházely i chyby při rozehrávce, ale soupeř je naštěstí nepotrestal.

S největším překvapení v základní sestavě přišel kouč Ivan Hašek pro tento zápas v brance, kam tentokrát poprvé po deseti duelech v řadě a téměř po roce tak nahradil Matěje Kováře Jindřich Staněk, jenž se tedy vrátil po zranění, které si způsobil na loňském nepovedeném Euru v Německu. Poprvé ve své kariéře pak do reprezentačního základu nastoupil Kušej.

Zřejmě s vědomím, že musí odčinit poslední kvalifikační vysokou prohru 1:5 s Chorvatskem, kvůli které podle všeho ztratili možnost bojovat o první místo ve své kvalifikační skupině L a tudíž tak o přímý postup na závěrečný šampionát, a tak do zápasu s Černou Horou velice aktivně, což tak zapříčinilo svižný úvod zápasu z obou stran. I zásluhou aktivního vstupu do zápasu se tak mohli Češi dost nečekaně radovat z prvního vedoucího gólu už po třech minutách hry. Zpoza vápna se rozhodl opřít do skákajícího balonu Červ tak tvrdě a tak nečekaně přesně, že to překvapilo nejen všechny Černohorce, ale podobně jako v zápase s Ukrajinou v rámci Ligy národů tak i střelce Červa, 1:0 pro Česko. Na projektil do horního rohu branky zkrátka gólman Petkovič neměl, přestože si na balon sáhl.

"Oba góly byly z voleje a myslím, že jsem oba trefil fakt hezky. Dnes je to o to sladší, že to bylo vítězné. Proti Ukrajině to byla jenom remíza, takže možná si toho teď vážím o to víc. Zase jsem si to moc užil," vracel se v rozhovoru pro ČT sport mimo jiné ke svému prvnímu gólu proti Ukrajině Červ.

I po tomto rychlém přesném zásahu nadále pokračovali Češi v sympatickém výkonu. Zanedlouho se mohl totiž o další změnu skóre postarat Schick, kdyby ale dokázal nadvakrát překonat brankáře Petkoviče, který nejprve českého útočníka vychytal, aby následná Schickova hlavička v době, kdy už hráč Leverkusenu na kolenou zamířila mimo. V osmé minutě tu byla další obrovská česká šance, na jejíž začátku byl opět Schick, jemuž se podařilo zastavit podle rozhodčího ještě v mezích pravidel Saviče a dostat se tak balonu, který následně předal Šulcovi, před nímž zívala prázdná branka. Čerstvá posila francouzského Lyonu ale trefil pouze břevno.

Postupem času ale nastavené tempo české hry opadalo a kolem 20. minuty už začali Černohorci hru vyrovnávat. Právě v této části první půle, konkrétně ve 21. minutě, se proto domácí dostali do první příležitosti. Z více než 30 metrů totiž tehdy napřáhl Bulatovič a jeho tvrdou pumelicí zamířil naštěstí pro Čechy do břevna. V té době domácí skutečně začali vystrkovat růžky a přebírat postupně iniciativu a za chvíli se tu tak objevil Jovetič za českou defenzivou, ale svůj následný pokus zamířil mimo. Až ve 33. minutě se do další příležitosti dostali zase Češi, přesněji Provod, jehož zakončení tehdy gólman Petkovič vykopl. Poté na druhé straně všechno zachraňoval Červ, jelikož nebýt jeho, Jankovičovi už stačilo zasunout míč do prázdné branky.

Než začal druhý poločas, kouč Hašek se rozhodl k první změně v sestavě, když vyslal místo Kušeje Černého. Ten se tak mohl zase v klidu soustředit na své reprezentační povinnosti poté, co u něj proběhl úspěšné jednání zakončené přesunem z Wolfsburgu do Besiktase Istanbul. Ke změně v sestavě musel však kouč Hašek zanedlouho po startu druhé půle přikročit znovu, jelikož se zranil Douděra, kterého musel nahradit Hranáč. Černému stačilo být na hřišti sedm minut k tomu, aby se představil černohorskému publiku. Jeho střelu ale brankář Petkovič vyrazil na rohový kop. Svými zákroky se v zápase zaskvěl také český gólman Staněk a to v 66. minutě, kdy nejdříve zakročil proti tečované přízemní Vukatičově střele zpoza šestnáctky, na což navázal skokem pod nohy dorážejícího, avšak nikým nehlídaného Camaje. Tehdy to vypadalo, že má blízko k předčasnému odchodu ze hřiště právě i slávistický brankář, ale po ošetření naštěstí pro národní tým, ale i pro Slavii, kterou na podzim čekají těžké zápasy v Lize mistrů, v duelu pokračoval.

"Předcházela tomu tečovaná střela, což je vždy nepříjemné. Pak už jsem prostě jenom skočil pod nohy. Jak už jsme byli u sebe, tak jsem čekal, že mě lobne. Snažil jsem se být trošku ve vzduchu nohama, měl jsem to štěstí, že mě to trefilo," okomentoval tento moment po zápase pro ČT sport Staněk.

Ze hřiště odešel naopak český kanonýr Schick, jenž přepustil místo Chorému, který naopak do konce září nebude moct obléct dres Slavie v české lize kvůli disciplinárnímu trestu. Jen krátce na to se svým dalším zakončením předvedl Černý, který tentokrát nebyl úspěšný po přímém volném kopu.

Na začátku poslední desetiminutovky se pak sice balon ocitl za brankovou čárou po odrazu od břevna černohorské branky, ale tento Provodův gól nakonec po dlouhém zkoumání u videa nebyl uznán kvůli předešlému ofsajdu, v němž se střelec po Šulcově přihrávce ocitl. Ke konci zápasu se duel opět roztočil do své divokosti podobné té, jako tomu bylo v jeho úvodu, hned dvakrát se Češi dostali po chybách v černohorské obraně do brejků, ale vždy trefili gólmana Petkoviče. Ať už se to „podařilo“ Černému, nebo při útoku čtyři na jednoho Provodovi.

Nakonec přeci jen v tomto případě platilo otřepané „do třetice všeho dobrého“, a tak až na třetí pokus podobný brejk skončil gólovým úspěchem. Krejčí tehdy svou přihrávkou vysunul dopředu tandem Kuchta-Černý, který pak před Petkovičem první jmenovaný přihrál tomu druhému jmenovanému tak, že už měl snadnou práci poslat míč do prázdné branky, 2:0.

Díky této výhře tak stále žije pro českou reprezentaci naděje, že skončí ve své kvalifikační skupině na druhém místě, jakkoli už má účast v baráži o MS jistou díky tomu, že loni vyhrála svou skupinu B1 v Lize národů. Druhé místo ve skupině L by ale mohla pro Čechy znamenat výhodnější pozici pro play-off o účast na MS a domácí prostředí pro semifinále.

"Velmi důležitá výhra. Začali jsme velmi dobře, ale postupem času se hra vyrovnala. Chvílemi to sklouzávalo k tomu, že se hrálo nahoru dolů. Velmi náročný zápas, kluci šli nadoraz. Tady se nikomu nebude hrát dobře," nechal se slyšet na pozápasové tiskové konferenci Hašek, jemuž tak hráči v pátek nadělili předčasný dárek k jeho sobotním 62. narozeninám. Výhra je to pro něj ještě o to důležitější, že se o tomto zápase mluvilo jako ultimátním a tudíž se tak mělo hrát i o jeho budoucnost.

Konečný výsledek zápasu kvalifikace na MS ve fotbale 2026 (5.9.2025):

Černá Hora –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Česko 0:2 (0:1)
Branky: 3. Červ, 90.+6 Černý. Rozhodčí: Guida –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Peretti, Perrotti –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Fabbri (video, všichni It.). ŽK: Jankovič, Vukotič, Bulatovič, Camaj –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ladislav Krejčí II. Diváci: 6315

Černá Hora: Petkovič –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ M. Vukčevič (77. Mugoša), Savič, Vujačič, A. Vukčevič (59. Roganovič) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Bulatovič –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Vukotič (70. Lončar), Jankovič (70. Adžič), Brnovič (58. Camaj), Krstovič –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Jovetič. Trenér: Prosinečki

Česko: Staněk –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Douděra (49. Hranáč), Holeš, Ladislav Krejčí II, Zelený –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Červ (84. M. Sadílek), Souček –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kušej (46. Černý), Šulc (84. Kuchta), Provod –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Schick (71. Chorý). Trenér: Hašek

Fotbal je nejpopulárnějším sportem.

