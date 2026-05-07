Čeští hokejisté přišli o trénink před Švédskými hokejovými hrami. Kvůli díře v ledu

David Holub

7. května 2026 20:41

Hokej, ilustrační fotografie.
Hokej, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Nepříjemný a zároveň nečekaný začátek přípravy na závěrečný turnaj před blížícím se mistrovstvím světa, tedy na Švédské hokejové hry, zažili čeští hokejisté. Nejprve v tréninkové hale Caratana Arena ve švédském Ängelholmu hledali někoho, aby v hale rozsvítil. Když se nakonec rozsvítit povedlo, byla odhalena díra v ledu. Nakonec byl tento původně naplánovaný trénink zrušen, aby mohl být nahrazen čtvrtečním ranním.

Nestandardní to bylo od samého začátku. Jak přiblížil manažer reprezentace Milan Hnilička, o tom, že led na jedné ze dvou tréninkových ploch ve zmiňované hale není v takovém stavu, který by dovoloval na něm trénovat, se tým dozvěděl až po příjezdu do haly. „Dozvěděli jsme se o tom velmi nestandardním způsobem. Přišli jsme na led a byly na něm čtyři gumové pneumatiky, které označovaly ‚sem nejezděte‘... To nás všechny překvapilo. Začali jsme to okamžitě řešit, když přeskočím všechny ty eskapády, které se mezitím staly. Tým byl nucený trénovat na ledě ve velmi omezeném režimu, trenéři se pak po domluvě s hráči rozhodli, že dál v tréninku pokračovat nebudou,“ uvedl konkrétně Hnilička.

Ten postup organizátorů pak označil za neakceptovatelný. „Ze své pozice musím říci, že nám organizátoři neumožnili plný trénink, což je naprosto neakceptovatelné. Na druhou stranu je třeba říci, že Švédská hokejová federace to vnímá jako obrovskou ostudu. S tím, že se jim to nikdy nestalo, ani já si nepamatuju, že by se to dříve někde stalo. Omluvili se nám v maximálním rozsahu,“ pokračoval Hnilička a dodal: „Může se stát, že se zpozdí autobus nebo se zpozdí čas oběda, večeře a podobně, ale tohle by se stávat nemělo. Švédská federace to skutečně vnímá jako veliký problém. Osobně bych neočekával, že zrovna ve Švédsku toto nastane.“

Dalším nestandardním krokem oproti tomu, co je normálně zvykem, bylo to, že o problému s ledem nedal nikdo českému týmu dopředu vědět. „My, co máme zkušenosti s organizací, víme, že stát se může cokoli. Ale nemělo by se stávat, že tým nemá způsobilý led k tréninku v plném rozsahu. Stalo se to, že švédský juniorský tým měl před námi na ledě testy, což je pro mě neakceptovatelné. Je tu celý den volno, juniorští hráči je mohli udělat po tréninku reprezentace, zvlášť když je tu tak významný turnaj. Museli vědět, že když pustí na led hráče kvůli testům, tak led po nich nebude dobrý. Jsou dost zkušení, aby to věděli. Někomu to tady bohužel v rámci organizace uniklo,“ řekl Hnilička.

Ke kuriózní situaci se vyjádřil i nově povolaný obránce do národního týmu Mikuláš Hovorka. Ten po většinu sezóny nastupoval za Charlotte v nižší kanadsko-americké AHL, přičemž až v závěru sezóny se podíval do týmu Floridy. Přiznal, že něco takového se na mezinárodní úrovni jen tak nevidí. „Určitě jsem zvyklý na horší ledové podmínky z AHL. Párkrát se nám to už letos stalo, že nám třeba přesunuli zápas, takže co se dá dělat. Myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí to netlačit, protože to bylo fakt o zdraví. Byla tam uprostřed ledu díra. Takže si zacvičíme, zítra rozbruslení a půjdeme do zápasu. Zkoušeli jsme si tam zastřílet, ale prostě je to uprostřed ledu na červené čáře. Tam neudělám ani cvičení. Bohužel. Museli bychom tady čekat, než odtrénují ostatní týmy. Trenéři nám řekli, jestli si chceme jenom zacvičit, a shodli jsme se všichni, že to bude lepší,“ přidal na závěr Hovorka pohled hráče. 

včera

Pastrňák s největší pravděpodobností na MS hrát nebude. Rulík povolal sedm hráčů

Související

David Pastrňák (hokejista)

Pastrňák s největší pravděpodobností na MS hrát nebude. Rulík povolal sedm hráčů

Stejně jako každý rok i tentokrát realizační tým českého národního týmu vyhlíží příjezd možných reprezentantů z řad legionářů v kanadsko-americké NHL. Mezi těmi, kteří přicházeli v v úvahu, byla největší česká hvězda David Pastrňák, neboť i jemu již skončila v zámoří sezóna poté, co byl jeho Boston vyřazen z bojů o Stanleyův pohár. Tentokrát to ale vypadá, že se realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem bude muset obejít bez jeho služeb. Sám Pastrňák uvedl, že potřebuje po náročné sezóně pauzu. Také je jasné, že Rulík a spol. nebudou moct počítat s dalším hokejistou ze zámoří Radkem Flaksou. Mezitím realizační tým oznámil novou sedmičku hráčů, která dostane příležitost ukázat se na turnaji Euro Hockey Tour ve Švédsku.
Kometa Brno

Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily

Tuzemská hokejová sezóna sotva skončila, v klubech se ale nezahálí a už se začínají připravovat na další sezónu. Platí to i pro brněnskou Kometu, která se stala dalším extraligovým klubem, který v těchto dnech oznamuje novinky nejen ve svém kádru, ale i v realizačním týmu. I tady totiž dochází ke změně na trenérských postech. Na trenérskou lavičku se totiž vrací po pěti letech klubový majitel Libor Zábranský, jemuž budou asistenty trenéři, kteří v uplynulé sezóně 2025/26 vedli Brno jako hlavní stratégové – Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Coby další asistent se k nim ještě přidává Martin Erat.

Více souvisejících

hokej

Aktuálně se děje

před 31 minutami

Hokej, ilustrační fotografie.

Čeští hokejisté přišli o trénink před Švédskými hokejovými hrami. Kvůli díře v ledu

Nepříjemný a zároveň nečekaný začátek přípravy na závěrečný turnaj před blížícím se mistrovstvím světa, tedy na Švédské hokejové hry, zažili čeští hokejisté. Nejprve v tréninkové hale Caratana Arena ve švédském Ängelholmu hledali někoho, aby v hale rozsvítil. Když se nakonec rozsvítit povedlo, byla odhalena díra v ledu. Nakonec byl tento původně naplánovaný trénink zrušen, aby mohl být nahrazen čtvrtečním ranním.

před 54 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Sídlo Světové zdravotnické organizace

WHO pátrá po původu hantaviru. Objevila pacienta nula

Představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO) vnesli více světla do probíhajícího vyšetřování nákazy na palubě výletní lodi MV Hondius. Šéf organizace podrobně zrekapituloval dosud známé a potvrzené případy, které odstartovaly mezinárodní zdravotní pohotovost. Celý řetězec tragických událostí začal u muže, u něhož se první příznaky objevily již 6. dubna a který nemoci podlehl o pět dní později.

před 5 hodinami

Letadla, ilustrační foto

Hantavirem se zřejmě nakazila i letuška. Na palubě letadla bylo téměř 400 lidí

Letecká společnost KLM potvrdila, že na palubě letu z jihoafrického Johannesburgu do Amsterdamu, kterým měla cestovat žena nakažená hantavirem, se nacházelo celkem 388 osob. Incident se odehrál 25. dubna a vyvolal rozsáhlá preventivní opatření ze strany nizozemských zdravotnických úřadů. Mezi lidmi na palubě bylo kromě cestujících také čtrnáct členů posádky.

před 5 hodinami

Prezident Trump Prohlédněte si galerii

NBC: Trump musel zastavit operaci Projekt Svoboda kvůli Saúdům. Zablokovali Američanům vzdušný prostor

Americký prezident Donald Trump musel nečekaně zastavit operaci „Projekt Svoboda“, jejímž cílem bylo prolomit íránskou blokádu v Hormuzském průlivu a zajistit bezpečný průjezd lodí. K tomuto náhlému obratu došlo pouhých 36 hodin po spuštění akce poté, co klíčový spojenec v Perském zálivu – Saúdská Arábie – zablokoval americké armádě přístup ke svým základnám a vzdušnému prostoru.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Hantavirus

Případ lodi MV Hondius je pro vědce výjimečný. Jak se hantavirus šíří a hrozí další globální pandemie?

Výskyt infekčních onemocnění na palubách výletních lodí není pro epidemiology žádnou neznámou. Obvykle jde o střevní potíže způsobené noroviry nebo bakteriemi E. coli, případně o respirační nákazy, jak ukázala pandemie koronaviru. Současná situace na nizozemském plavidle M.V. Hondius je však podle odborníků něčím naprosto výjimečným a nečekaným.

před 8 hodinami

Ilustrační foto

Svět v pohotovosti. Loď MV Hondius opustilo 40 lidí, letadly odletěli domů

Situace kolem výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla vlna nákazy smrtícím hantavirem, nabírá na dramatičnosti. Podle nejnovějších informací nizozemského ministerstva zahraničí opustilo plavidlo na dálkovém britském území Svatá Helena mnohem více lidí, než se původně předpokládalo. Celkem se jedná o zhruba 40 cestujících, kteří se po první tragické události na lodi rozhodli nepokračovat v plavbě a vydali se do svých domovů komerčními lety.

před 8 hodinami

Ilustrační foto

Patří mezi nejsmrtelnější viry vůbec. Jak se hantavirus dokáže šířit mezi lidmi?

Lékaři a vědci v současnosti upírají veškerou pozornost k výletní lodi MV Hondius, na které se rozšířila nebezpečná nákaza hantavirem. Klíčem k pochopení toho, co se na palubě děje, je studie tragického ohniska v argentinské vesnici Epuyen z roku 2018. Tehdy jediná narozeninová oslava spustila řetězec událostí, který vedl k jedenácti úmrtím a poprvé detailně popsal, jak se specifický kmen viru zvaný Andes dokáže šířit přímo mezi lidmi.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

MV Hondius

MV Hondius míří k Tenerife. Z lodi zmizelo 23 lidí, WHO po nich vyhlásila pátrání

Výletní loď MV Hondius, která se stala dějištěm tragického propuknutí nákazy hantavirem, aktuálně míří k břehům kanárského přístavu Granadilla de Abona na ostrově Tenerife. Na palubě plavidla bylo doposud potvrzeno osm případů nákazy, přičemž tři lidé této nebezpečné nemoci podlehli. Očekává se, že loď dorazí do cíle v neděli ráno, kde na cestující budou čekat přísná bezpečnostní opatření a zdravotnické týmy připravené k okamžité evakuaci.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 12 hodinami

před 14 hodinami

včera

Opilý strojvedoucí zapomínal otevírat dveře. Nadýchal přes dvě promile

Málo vídaným případem se od pondělí zabývají policisté z Olomouckého kraje. Přivolali je totiž k osobnímu vlaku, protože panovalo podezření, že strojvedoucí je opilý. To se potvrdilo. Muž je nyní vyšetřován pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy