Čeští hokejisté přišli o trénink před Švédskými hokejovými hrami. Kvůli díře v ledu

Nepříjemný a zároveň nečekaný začátek přípravy na závěrečný turnaj před blížícím se mistrovstvím světa, tedy na Švédské hokejové hry, zažili čeští hokejisté. Nejprve v tréninkové hale Caratana Arena ve švédském Ängelholmu hledali někoho, aby v hale rozsvítil. Když se nakonec rozsvítit povedlo, byla odhalena díra v ledu. Nakonec byl tento původně naplánovaný trénink zrušen, aby mohl být nahrazen čtvrtečním ranním.
Nestandardní to bylo od samého začátku. Jak přiblížil manažer reprezentace Milan Hnilička, o tom, že led na jedné ze dvou tréninkových ploch ve zmiňované hale není v takovém stavu, který by dovoloval na něm trénovat, se tým dozvěděl až po příjezdu do haly. „Dozvěděli jsme se o tom velmi nestandardním způsobem. Přišli jsme na led a byly na něm čtyři gumové pneumatiky, které označovaly ‚sem nejezděte‘... To nás všechny překvapilo. Začali jsme to okamžitě řešit, když přeskočím všechny ty eskapády, které se mezitím staly. Tým byl nucený trénovat na ledě ve velmi omezeném režimu, trenéři se pak po domluvě s hráči rozhodli, že dál v tréninku pokračovat nebudou,“ uvedl konkrétně Hnilička.
Ten postup organizátorů pak označil za neakceptovatelný. „Ze své pozice musím říci, že nám organizátoři neumožnili plný trénink, což je naprosto neakceptovatelné. Na druhou stranu je třeba říci, že Švédská hokejová federace to vnímá jako obrovskou ostudu. S tím, že se jim to nikdy nestalo, ani já si nepamatuju, že by se to dříve někde stalo. Omluvili se nám v maximálním rozsahu,“ pokračoval Hnilička a dodal: „Může se stát, že se zpozdí autobus nebo se zpozdí čas oběda, večeře a podobně, ale tohle by se stávat nemělo. Švédská federace to skutečně vnímá jako veliký problém. Osobně bych neočekával, že zrovna ve Švédsku toto nastane.“
Dalším nestandardním krokem oproti tomu, co je normálně zvykem, bylo to, že o problému s ledem nedal nikdo českému týmu dopředu vědět. „My, co máme zkušenosti s organizací, víme, že stát se může cokoli. Ale nemělo by se stávat, že tým nemá způsobilý led k tréninku v plném rozsahu. Stalo se to, že švédský juniorský tým měl před námi na ledě testy, což je pro mě neakceptovatelné. Je tu celý den volno, juniorští hráči je mohli udělat po tréninku reprezentace, zvlášť když je tu tak významný turnaj. Museli vědět, že když pustí na led hráče kvůli testům, tak led po nich nebude dobrý. Jsou dost zkušení, aby to věděli. Někomu to tady bohužel v rámci organizace uniklo,“ řekl Hnilička.
Ke kuriózní situaci se vyjádřil i nově povolaný obránce do národního týmu Mikuláš Hovorka. Ten po většinu sezóny nastupoval za Charlotte v nižší kanadsko-americké AHL, přičemž až v závěru sezóny se podíval do týmu Floridy. Přiznal, že něco takového se na mezinárodní úrovni jen tak nevidí. „Určitě jsem zvyklý na horší ledové podmínky z AHL. Párkrát se nám to už letos stalo, že nám třeba přesunuli zápas, takže co se dá dělat. Myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí to netlačit, protože to bylo fakt o zdraví. Byla tam uprostřed ledu díra. Takže si zacvičíme, zítra rozbruslení a půjdeme do zápasu. Zkoušeli jsme si tam zastřílet, ale prostě je to uprostřed ledu na červené čáře. Tam neudělám ani cvičení. Bohužel. Museli bychom tady čekat, než odtrénují ostatní týmy. Trenéři nám řekli, jestli si chceme jenom zacvičit, a shodli jsme se všichni, že to bude lepší,“ přidal na závěr Hovorka pohled hráče.
