Anglie na úvod v "české" skupině D porazila Chorvatsko. Rozhodla trefa Sterlinga

Aby konečně protrhli smůlu zahajovacích zápasů na ME, za tímto cílem šli Angličané už od prvních minut duelu s Chorvatskem. Už po šesti minutách hry se například zakončoval Foden, ovšem střela zamířila pouze do tyče. Za chvíli se svou pohotovou střelou po rohovém kopu představil Phllips, ale jeho projektil gólman Likavič dokázal vychytat.

Tento úvodní nápor Chorvaté přečkali bez úhony a postupem času se jim tak dařilo zápas herně vyrovnat. Jenomže na rozdíl od soupeře si Chorvaté tolik příležitostí nevytvořili, za zmínku snad stojí pouze Perišičovo nepřesné zakončení.

To, že Abngličané vstoupili lépe do tohoto zápasu nakonec, sami podtrhli až po změně stran, kdy konkrétně v 57. minutě předvedli rychlou přes aktivního Phillipse až ke Sterlingovi, kterému se tak tehdy zblízka povedlo prstřelit gólmana Livakoviče, 1:0 pro Anglii. Za chvíli to mohlo být o dvě branky, kdybyb kapitán Kane nepřestřelil chorvatskou svatyni. Stejně se do chorvatské sítě netrefil anu Mount z přímého kopu. Blízko k vyrovnání byl na druhé straně Rebič, jenže ten z ideální pozice střílel mimo.

Fanoušci ve Wembley pak byli svědky historického momentu, když v 82. minutě přišel na hřiště místo Kanea teprve sedmnáctiletý Bellingham, jenž se tak stal nejmladším fotbalistou vůbec, ktetrý kdy nastoupil na mistrovství Evropy.

Do závěrečného hvizdu už se ale nic zásadního v Londýně nestalo a tak se tedy mohli Angličané radovat ze tří bodů.

V rámci 1. kola skupiny D se utkají ještě Češi se Skotskem a to v pondělí v 15:00 na stadionu v Glasgow.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 - konečný výsledek (13.6.2021):

Anglie - Chorvatsko 1:0 (0:0)

Branka: 57. Sterling