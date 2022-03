Češi se do Kataru nepodívají. Se Švédy po vyrovnaném boji prohráli v prodloužení 0:1

Jako outsideři nastoupili čeští fotbaloví reprezentanti do veledůležitého barážového semifinále se Švédskem a to především vzhledem k tomu, kolik omluvenek se před baráží sešlo u kouče Jaroslava Šilhavého. Musel se obejít bez řady opor, především v defenzivě a v útoku, kde nemohl počítat s kanonýrem Patrikem Schickem. Poprvé tak tedy musel Šilhavý vyrukovat pouze se třemi obránci v sestavě

Na úvod se spíše kombinovalo uprostřed hrací plochy a když balón měli při rozehrávce čeští obránci, Švédové se rozhodně nebáli je napadat. V osmé minutě se pak Seveřané dostali do první větší příležitosti, když po rohovém kopu zakončoval na bližší tyčce Alexander Isak, jeho zakončení mířilo jen těsně nad. Postupem času se ukázalo, že tohle byla ojedinělá větší šance Švédů v první půli a že to bude vyrovnaný zápas. Tři minuty na to to pak byli naopak Češi, kteří po zakončení Součka sraženém do boční sítě zahrávali roh a právě po něm se míč dostal ke Kuchtovi. Tomu se sice následně podařilo dostat míč do branky, sudí Oliver ale odpískal faul a po přezkoumání VARem nakonec skutečně gól uznán nebyl. Opakované záběry však neprokázaly nic neregulérního.

Za chvíli trápil švédské obránce Adam Hložek, jehož nejprve museli domácí zastavit faulem, přičemž z náledného Sadílkova volného kopu bylo jen Součkovo zakončení nad. Hložek se pak snažil ještě odcentrovat a když se k němu míč dostal ještě jednou, byla z toho i střela, se kterou ale gólman Olsen neměl problémy. Česká defenziva se třemi obránci, přičemž vynikali především Holeš, své úkoly zvládala v první půli bezchybně a Češi byli čím dál aktivnější. Po dlouhém autu se míč dostal ke Kuchtovi, jenž byl sám před brankářem, ale místo zakončení zvolil přihrávku na Hložka, který se nakonec díky obráncům k míči nedostal.

Po půlhodině hry se dopředu hnal Kuchta s Hložkem, jenž si sice nabíhal před branku, ale míč nakonec nedostal. Kuchta tak přenesl vysokým balónem hru na druhou stranu na Jankta, kterému už se ale nepovedlo dát míč před švédskou branku. Vyrovnaná, místy dokonce snad i lepší hra českého týmu byla zapříčeněná i tím, že Češi o prvním poločase docela vysoko napadali. Neznamá na to, že by se Švédové nesnažili dostávat do příležitostí, ale Forsberg s Kulusevskim a Isakem většinou ztroskotávali na české defenzivě. V závěru poločasu třeba Forsberg zpoza šestnáctky zamířil do pravého spodního rohu branky a byl by to určitě gól, kdyby gólmana Vaclíka nezastoupil Brabec.

Z kraje druhé půle se Češi snažili pokračovat ve svém aktivním pojetím hry, což hned na úvod druhého dějství vyústilo ve dvě žluté karty pro Švédy Nilssona a Claessona po faulech na Kuchtu a na Brabce. V rukavičkách se rozhodně nehrálo, v první půli byl ošetřován Martin Olsson, jenž pak musel po hodině hry být vystřídán a Zima pak uštědřil tvrdou ránu hlavou do spánku Kulusevskému. Nadále ale bylo vidět vysoké napadání českého týmu, tempo duelu ale opadávalo.

Žluté karty následně dostali i Holeš se Zimou, po jehož zákroku v 71. minutě z levé strany zahrávali domácí volný přímý kop, Forsbergův míč na zadní tyč ale gólman Vaclík nadvakrát balón skryl do bezpečí své náruče. Následně na druhé straně Kuchta dostával míč do šestnáctky na Hložka, jenž už mohl střílet, ale ještě dával pod sebe na Masopusta a právě tato přihrávka byla švédskými obránci zblokována. Když se vše schylovalo k poslední desetiminutovce, Švédové se nadechovali a nebezpečně obléhali české pokutové území. Vše skončilo rohovým kopem, po němž nebezpečně hlavičkoval Svanberg, ale gólman Vaclík výtečně zasáhnul.

Na druhé straně za chvíli zahrozil Kuchta, když se mu podařilo v brejkové příležitosti překonat dvojici bránících hráčů, jeho následná střela ale nakonec mířila vedle levé tyče. Následně byl pak hráč Lokomotivu Moskva vystřídán Pekhartem. Poté se na trávník ještě vydali Sýkora s Krejčím mladším, pro kterého to byla premiéra v národním A-týmu. V závěru normální hrací doby se pak po centru Součka na zadní tyč dostal k zakončení osamocený Havel, jenže ten zamířil v obrovské příležitosti hodně mimo.

Do první větší příležitosti v následném prodloužení se dostali domácí, když Kulusevski získal pro Švédy zpět balón a hned se šlo na českou branku. Po následném centru na zadní tyč se míč dostal ke Quaisonovi, jehož spoluhráč Forsberg už se k zakončení naštěstí nedostal. Byli to ostatně Švédové, o kterých se dalo říct, že do prodloužení vstoupili mnohem lépe. Ve 100. minutě to bylo ze strany na stranu, když se nejprve Havlovi na hranici šestnáctky nepodařilo vystřelit a následně na druhé straně Isak ztroskotal na české obraně. Za chvíli mířil od Zimy centr do předbrankového prostoru na Pekharta, kterému však chyběl krok.

Do konce třicetiminutového prodloužení zbývalo deset minut, když nejprve Sýkora zamířil do gólmana Olsena, ale hlavně když následně se díky pouhým třem dotekům, na který nedokázala zareagovat včas dosud jinak dobře pracující obrana o třech lidech, dostali domácí do gólového zakončení, o které se placírkou postaral Quaison, 1:0 pro Švédsko.

O červenou kartu si svým tvrdým zákrokem na Sýkoru hlasitě řekl Karlstörm, ten ale nakonec od sudího Olivera jen žlutou. Na Švédech už bylo vidět, že chtějí ideálně balón držet jen na svých kopačkách a zdržovat jen jak to jde. Proto tak tedy Češi nakonec prohráli 0:1 a na mistrovství světa se tak ani tentokrát nepodívají.

Baráž o MS (24.3.2022):

Švédsko - Česko 1:0 v prodloužení

Branka: 110. Quaison

Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). ŽK: Nilsson, Claesson, Ekdal, K. Olsson, Karlström - Holeš, Zima, Souček, Matějů

Úvodní sestavy:

Švédsko: Olsen – Danielson, J. Nilsson, Lindelöf, M. Olsson – Claesson, K. Olsson, Ekdal, Forsberg – Kulusevski, Isak

Náhradníci: Nordfeldt, Linde – Bengtsson, Helander, Karlsson, Quaison, Starfelt, Svanberg, Sundgren, Elanga, Hrgota, Karlström

Trenér: Janne Andersson

Česko: Vaclík – Zima, Brabec, Holeš, M. Sadílek – Masopust, T. Souček (C), Barák, Jankto – Hložek, Kuchta

Náhradníci: Heča, Staněk – M. Havel, Jurečka, Matějů, Pekhart, Pešek, J. Sýkora, Ladislav Krejčí ml., Lingr, Petrášek, Zelený

Trenér: Jaroslav Šilhavý