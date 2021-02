Blíží se ve Spartě změna ve funkci trenéra? Klub jedná se dvěma extrenéry nároďáku

Už v neděli čeká Spartu další ligový zápas a to v Olomouci. A právě tam by se mohl už představit nový trenér fotbalové Sparty. V zákulisí se totiž hovoří o tom, že že jméno nového kouče letenských, by se mohla veřejnost dozvědět jižý v nejbližších hodinách.

Mezi největšími adepty na to, aby se stal nástupcem Václava Kotala, je bývalý úspěšný kouč Viktorie Plzeň Pavel Vrba. Toho už před časem do Sparty majitel Pražanů Daniel Křetínský lákal, jenže po návratu z ruského Dagestánu zamířil Vrba po čase opět do Plzně. Naposledy působil Vrba v bulharském Ludogorci Razgrad.

Nyní vše však vypadá na nadějné cestě a tentokrát by měl Pavel Vrba do Sparty opravdu zamířit. Existuje přeci jenom varianta, kdyby i tentokrát Pavel Vrba do Sparty nepřišel. Jedná se totiž i s dalším extrenérem národního týmu Michalem Bílkem, jenž je se Spartou spjat jako její bývalý hráč a i jako trenér.

O tom, že to má Václav Kotal ve Spartě nahnuté se mluví i od té doby, co vyplouvalo na povrch, že nemá úplně dobré vztahy se zkušenými hráči v kádru, například s Bořkem Dočkalem, jenž v současnosti nastupuje do zápasů sporadicky a nedácno dokonce odmítl navléct si kapitánskou pásku.