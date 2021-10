Češi bučeli na poklekávající fotbalisty Walesu, všímají si incidentu britská média

"Češi dostali dárek v podobě bizarního druhého gólu, kdy na začátku druhé půle velšský brankář Ward chyboval při zpracování Ramseyho zpětné přihrávky a srazil si míč do sítě. Wales ale odpověděl stylově a vyrovnání Daniela Jamese jen podtrhlo předchozí velšský tlak. Tým Roba Page si vytvořil spoustu šancí, ale jelikož nepřidal i přes převahu rozhodující gól, zůstává ve skupině E s horším skóre za Českem a jedním zápasem k dobru," napsali k zápasu v české metropoli na serveru televizní stanice BBC.

Dále v komentáři poukázal tebnto server na to, že velšané začali pražské střetnutí s určitou lehkovážností, televize Sky Sport pak přidává postřeh, že pro něj zajímavé věci se děly ještě před utkáním. Zatímco si hráči Walesu poklekli na podporu hnutí "Black Lives Matter" a tudíž na podporu boje proti rasismu, čeští diváci na ně začali bučet.

Jako první šli do vedení v tomto utkání právě Velšané po brejku, jenž zakončil Aaron Ramsey. "Kapitán, který převzal pásku po zraněném Garethu Baleovi, vypadal, že je v dobrém rozpoložení. Ramsey v situaci, kdy by ostatní znervózněli, zachoval chladnokrevnost, naznačil střelu, oklamal obránce na brankové čáře i gólmana Vaclíka a nonšalantně poslal míč do vzdálenějšího rohu. To vyvolalo mezi tisícovkou fanoušků v rudé zdi euforii," uvedl například deník The Guardian.

Radost z vedení však dlouho netrvala, jelikož za dvě minuty vyrovnal Pešek. "Fanoušci tou dobou byli ještě zaneprázdnění oslavným chorálem na Ramseyho," dodal k tomu deník.

Tyto noviny se samozřejmě zaobírali i tím, jakým způsobem se Češi dostali do vedení v úvodu druhého poločasu, kdy si Velšané dali vlastní gól. "Celá situace byla neškodná, ale Ward ztratil kontrolu nad míčem a odpálil autodestrukci," napsal k tomu The Guardian, jenž dodává následnou reakci českých fanoušků. "Dříve nervózní domácí ochozy měly najednou důvod reagovat na každý Wardův dotyk s míčem."

Rozhodujícím prvkem, který dopomohl výrazně Velšanům ke konečné remíze, označil Sky Sport střídajícího Harryho Wilsona, jenž tak přišel na hřiště v 60. minutě. I když tak tedy odehrál pouze třicet minut, televize ho označila z "muže zápasu". "Otočil zase vývoj utkání ve prospěch Walesu," přidal k osobě Harryho Wilsona The Guardian. Televize Sky Sport pak ještě k Wilsonovi přidává výkon Jamese. "Jamesovo vyrovnání zastínilo předchozí obrovskou Wardovu chybu," uvedla stanice.

Podle britských médií to pak byli spíše právě Velšané, kteří bylil blízko ke třem bodům. "Šance narůstaly a Češi vypadali v obraně stále více pod tlakem. Ač ale Wales nedokázal svou dominanci přetavit ve vítězství, tento pravděpodobně nejlepší výkon v kvalifikaci může dát Pageovi a jeho hráčům naději, že by se od mohli stát od roku 1958 prvním velšským týmem, který by se kvalifikoval na mistrovství světa," píše BBC.