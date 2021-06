Češi jdou v osmifinále Eura na Nizozemce. Rozhodly o tom výsledky ve skupině E

I v duelu Španělska se Slovenskem se prokázalo, jak moc se na tomto šampionátu nedaří exekutorům pokutových kopů. Stejně jako tomu bylo v předešlém duelu Španělů s Polskem, kdy Jihoevropané neproměnili penaltu, tak i tentokrát pohořeli z puntíku. Tentokrát se tím neúspěšným střelcem stal Morata, jehož vychytal Dúbravka. Z hrdiny se stal ae rázem padouch. Ve 30. minutě si totiž kuriózním způsobem srazil míč do vlastní sítě, když ho chtěl vyboxovat nad břevno poté, co předd tím do břevna vypálil Sarabia, ale podle všeho i kvůli ostrému sluníčku se mumíč ztratil z dohledu a dezorientován tak tedy poslal míč za vlastní brankovou čáru, 1:0 pro Španělsko.

I když postupem času v první půli na svém tempu viditelně Jihovropané ubrali, stejně to byli oni, kteří krátce před odchodem do kabin zvýšili na 2:0. Po chybě ve slovenské rozehrávce se tehdy dostal k míři Moreno, jenž nacentroval před bbranku, kde byl přítomen stoper Laporte a právě on tak hlavičkou skóroval.

A i ve druhém poločase pokračovala v úmorném sevillském vedru destrukce slovenského národního týmu. V 56. minutě nejprve přidal třetí hřebík do slovenské rakve, když Alba přhrál do šestnáctky Sarabiu, jenž se rozhodl pro přízemní zakončení o tyč, 3:0. Od tohoto monentu uběhlo 11 minut a už to bylo o čtyři branky. To se pro změnu mezi střelce zapsal efektní patičkou střídající Ferrán Torres, jemuž poslal balón Sarabia.

V 71. minutě se málem prosadil další fotbalista Španělska, jenž byl jen krátce po své m příchodu na hřišti. Tentokrát se jednalo o Paua Torrese, jenž se po závaru v šestnáctce sice dostl k balónu. Ten ale nakonec dopravil do slovenské sítě Kucka, který se tak postaral o druhý vlastní slovenský gól v zápase, 5:0.

Tímto výsledkem také duel nakonec skončil a Slováci se tak neslavně loučí s letošním Eurem.

Lewandowski dvěma trefami sice živil pro Poláky naději. Švédové ale nakonec roozhodli v nastavení

Na to, že Poláci potřebovali bbezpodmínečně vyhrát, aby mohli pomýšlet na postup ze skupiny E, se jim vstup do závěrečného utkání se Švédy vůbec nevydařil. Už po 81 vteřinách hry se totiž ke střele z hranice šestnáctky na vzdálenější tyč odhodlal Forsberg a právě on tak tedy zaznamenal druhý nejrychlejší gól v historii Eura.

Poláci byli blízko k vyrovnání v 17. minutě, kdy zakončoval hlavou "koníčkem" Lewnadowski, polský kanonýr ale tentokrát zamířil do břevna. Stejně skončila i jeo následná dorážka z bezprostřední blízkosti. Lewandowski byl vůbec nejaktivnějším Polákem v zápase, skórovat mohli v nastavení první půle, ale tehdy ho vychytal gólman Olsen.

Až po téměř hodině hry se podařilo Švédům zvýšit na 2:0, kdy střídající Kulusevski našel na hranici velkého vápna Forsberga a ten tak tedy v zápase zaznamenal svou druhou přesnou trefu. O dvě minuty později se ale našim severním sousedům se tentokráte podařilo reagovat snižujícím gólem a kdo jiný mohl skórovat než Lewnadowski. Ten zakončoval do horního rohu švédské svatyně. Za chvíli mohlo být v Polsku ještě veseleji, kdyby ovšem Swierczokůbv gól nebyl zrušen kvůli předešlému ofsajdovému postavení.

Vyrovnat se ale Polákům přeci jenom nakonec podařilo, akorát až v 84. minutě. A opět u toho byl polský fantom Lewaddowski. Poté, co mu balón ideálně poslal Frankowski, mohl po výtečném zpravcování odšpuntovat polskou radost. Obrat ze strany Poláků ale nakonec nevyšel. V nastaveném čase totiž o tom, že Poláci nepostoupí do osmifinále, rozhodl po Kulusuvského přihrávce svou střelou zblízka Claesson, 3:2 pro Švédy.

Díky tomu se tak tedy Švédové umístili na prvním místě v tabulce skupiny E, ze kterého tak tedy postoupili do play-off.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 - konečné výsledky (23.6.2021):

SKUPINA E:

Slovensko - Španělsko 0:5 (0:2)

Branky: 30. Dúbravka (vl.), 45.+3 Laporte, 56. Sarabia, 67. F. Torres, 71. Kucka (vl.)

Švédsko - Polsko 3:2 (1:0)

Branky: 2. a 59. Forsberg, 90.+4 Claesson - 61. a 84. Lewandowski