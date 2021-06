Češi vstupují do letošního Eura. Skotům dluží odvetu za loňskou porážku

Podle odborníků jde o zcela zásadní utkání pro české naděje na postup ze skupiny, Skotové jsou totiž považováni za nejjednoduššího ze soupeřů ve skupině. V posledním vzájemném utkání na podzim loňského roku ale reprezentace na Ostrovech prohrála 0:1.

Trenér Jaroslav Šilhavý poslal do utkání stejnou jedenáctku jako do posledního přípravného zápasu s Albánií. Do branky se tak postavil Tomáš Vaclík, jen na střídačce pak čeká na svou šanci talentovaný Adam Hložek.

V úvodních minutách byli aktivnější Skotové, sbírali odražené míče. Po chybě Kalase se dostali k rohu, bezprostřední nebezpečí z toho ale nebylo. Čeští reprezentanti se hledali a měli problém udržet se na balonu.

V jedenácté minutě se konečně na pravé straně individuálně uvolnil Coufal, jehož centr našel ve vápně Schicka. Hlavička útočníka Leverkusenu ale nepředstavovala žádnou velkou hrozbu. Následný centr ze standardní situace proletěl bez jakéhokoliv zásahu vápnem domácího týmu.

V šestnácté minutě získali Češi míč vysoko na polovině soupeře, Jankto přihrál pod sebe Schickovi a ten poprvé prověřil brankáře Marshalla, který vyrazil na roh.

V osmnácté minutě zahrozili také Skotové. Na levé straně si rychle vyměnili míč a poslali jej do pokutového území, kam si nabíhal Dykes. Vaclíkovu svatyni však střelou minul.

Následovala rozháraná pasáž, kdy se ani jednomu z týmů nedařilo získat herní převahu. Na hráčích byla patrná jistá nervozita.

Skotsko – Česko -:-

Česko: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil - Souček, Král - Masopust, Darida, Jankto - Schick