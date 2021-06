Dánové zažili večer snů. Nad Ruskem vyhráli a k postupu jim pomohli i Belgičané

Od úvodních minut tahali v duelu v Kodani za delší konec provazu Dánové, ovšem byli to naopak Rusové, kteří se dostali jako do první do větší příležitosti. To se přes defenzivu Seveřanů dokázal bez větších problémů dostat Golovin, ale na gólmana Schmeichela nevyzrál. Až když se blížil konec první půlhodiny hry, tak se Dánové dostali do první šance. Tehdy Höjbjerg jen těsně minul ruskou svatyni.

Přesto se Dánům podařilo ještě v prvním poločase skóre zápasu otevřít a to konktétně ve 38. minutě, kdy Damsgraad svým zakončením překvapil gólmana Safobnova na tolik, že ani nevyskočil a zůstal nohama na zemi jako přikovaný, 1:0 pro Dánsko.

Druhá dánská přesná trefa přišla na řadu téměř po hodině hry, kdy k ní dopomohla výrazně svou chybour ruská defenziva. Po hrozitánské Zobninově "malé domů" se balón dostal do ideální pozice pro Poulsena a ten tak sám před brankářem Safonovovem nezpanikařil a naopak s přehledem nabídnuté šanci nepohrdl. V 70. minutě se podařilo Tusům na chvíli vývoj zápasu zdramatizovat poté, co sudí nařídil přísnou penaltu po souboji Vestergaarda se Sobolevem. Z puntíku se následně trefil Dzjuba, 2:1.

Na víc se ale ruská sborná nezmohla, zvlášť, když proti ní byl celý kodaňský stadion, jenž v euforii hnal své miláčky dopředu vstříc kýženému úspěchu. Sice se nejprve dvěma parádními zákroky předvedl ruský bbrankář Safonov, na dorážejícího Christensena v 79. minutě už byl ale bez šance, 3:1. O tři minuty později pak na konečných 4:1 upravil po trychlé brejkové akci Mähle a dánská radost tak mohla po závěrečném hvizdu propuknout naplno.

Belgie i v posledním zápase ve skupině potvrdila roli favorita. S devíti doby postupuje z prvního místa

Na to, že Belgičané šli do sudelu s nováčkem z Finska jako jasný favorit, byla většina první půle z jejich strany velmi vlažná. Vždyť se poprvé pořádně připomněli až v jejím samotném závěru, konkrétně ve 42. minutě. Tehdy Doku vypálil na zadní tyč, kde však byl včas a velice dobrý zákrok tam předvedl gólman Hrádecký.

Tento finský braankář se slovenskými kořeny se ukázal i ve druhé půli a to v 63. minutě. To si na něj pro změnu nepřišel Eden Hazard. A ani o dvě minuty později se nemohli Beligčané radovat z první branky v tomto duelu. Lukakovi se po pasu De Buyneho se sice tehdy podařilo dostat míč za brankovou čáru, ale sudí gól kvůli těsnému ofsajdovému postavení neuznali.

Hrádecký nakonec kapituloval až v 74. minutě, kdy si balón srazil sám za svá záda poté, co před tím Vermaelen kulatý nesmysl hlavičkoval po rohu do tyče, 1:0 pro Belgii.

Na začátku poslední desetiminutovky o definitvním vítězství Belgie nejen v tomto zápase, ale i v celé skupině B nerozhodl nikdo jiný než Lukaku, jenž se po otočce kolem jednoho z bránících hráčů rozhodl vystřelit ajeho jemně tečovaný pokus nakonec zaplul až do sítě, 2:0. Pro tohoto kanonýra to byl mimochodem již 63. gól zaznemaný v belgickém národním dresu.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 - konečné výsledky (21.6.2021):

SKUPINA B:

Rusko - Dánsko 1:4 (0:1)

Branky: 70. Dzjuba (z pen.) - 38. Damsgaard, 59. Poulsen, 79. Christensen, 82. Mähle

Finsko - Belgie 0:2 (0:0)

Branky: 74. Hrádecký (vl.), 81. Lukaku