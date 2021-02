Fantazie! Pražská Slavia v Evropské lize pokořila anglický špičkový tým a postupuje

Že by snad z toho byl až tak úspěšný večer pro Slavii, tak na to to rozhodně v úvodních minutách zápasu nevypadalo. Krátce po začátku zápasu totiž zahrozili domácí hned dvěma akcemi krátce po sobě, přičemž první Ünderův pokus stačil gólman Kolář včas vykopnout do bezpečí, další turecký fotbalista ve službách anglického celku Söyüncü pak naštěstí pro Pražany přestřelil. Patnáct minut na to se svým zákrokem vyznamenal Kolář pro změnu po rohovém kopu.

Kouč anglického celku Brendan Rogers musel kvůli zraněným sáhnout do sestavy. Vedle zraněného Maddisona chyběl v základní sestavě překvapivě i Barnes. Stejně tak se v sestavě neobjevila ani dvojice Castagne - Pereira, na kterou se trenér Jindřich Trpišovský připravoval. Nicméně i přes to všechno domácí stratég věřil, že dokáže s týmem postoupit do další fáze soutěže.

Jenže jeho svěřenci kromě úvodního tlaku příliš útočných příležitostí v dalším průběhu hry nepřidali. Slavia poctivě bránila, i když na jejím kontě přibývaly ztráty míčů a spíše deptali soupeře svými zpětnými přihrávkami. Postupem času se ale i sešívaní osmělovali a poprvé se přpomněli svým útokem ve 28. minutě, kdy se po chybě bránících hráčů dostal do brejkové příležitosti Sima, jehož následná dalekonosná rána mířila mimo. O deset minut později pak nebezpečně hlavičkoval Jan Kuchta.

Trenér Trpišovský nabádal své hráče ke stále daleko většímu pohybu. Krátce před odchodem do kabin na poločasovou pauzu ho však musel přeběhnout po zádech mráz, když Hromada nohou zastavil Choudhuryho a to ještě v pokutovém území. Naštěstí z tohot tehdy penalta proti Slavii nebyla.

Že Slavia na svém pohybu nabrala na obrátkách, tak to bylo vidět prakticky hned po návratu na hřiště a bylo znát, že to hráče Leicesteru zaskočilo. Nejprve se měli co ohánět po slávistickém rohovém kopu, zanedlouho už se Slavia dočkala. Po Stanciuově centru se balón dostal na hrřáči Leicesteru opomenutého Provoda na zadní tyči a ten tak vstítil svůj životní gól, 0:1 pro Slavii.

K většímu pohybu na hřišti a ke zpřesněné kombinaci přidali sešívaní ještě aktivnější fotbal a zkrátka kontrolovali své jednobrankové vedení. Hráči Leicesteru postupně ztráceli nervy a už se pomalu nesoustředili na zápas. Navíc vše dovršila parádní střela Abdallaha Simyze 79. minuty, která tak zvýšila stav na 2:0 pro Slavii. Na to už vůbec domácí neodpověděli a slávistická radost tak mohla propuknout naplno. Radovat se s nimi mohl i exslávista Tomáš Souček, který byl se Slávisty po zápase v živém spojení přes telefon.

O tom, s kým se Slávisté utkají v osmifinále Evropské ligy, bude jasné v pátek odpoledně, neboť v pátek ve 13:00 se koná ve švýcarském Nyonu los.

Odvetné utkání 2. kola fotbalové Evropské ligy (25.2.2021):

Leicester City - Slavia Praha 0:2 (0:0)

Branky: 47. Provod, 79. Sima