Finále příští sezóny Evropské konferenční ligy se odehraje v pražském Edenu

Poté, co se v Praze podobný zápas evropské úrovně konal v roce 2013, kdy Eden pro změnu hostil Superpohár UEFA mezi Bayernem Mnichov a londýnskou Chelsea , se tak tedy do české metropole dostává opět velký evropský fotbal. Poprvé se však jedná o finále jedné z evropských soutěží.

Mezi kandidátskými zeměmi, které měly zájem toto finále taktéž pořádat, byly Řecko, Severní Irsko, Kypr, Slovensko a Izrael. Česko pak v užším výběru dokázalo porazit Řecko se Severním Irskem.

Šéfa českého fotbalu Petra Fouska pochopitelně tato zpráva o tom, že se dinále nakonec uskuteční v Praze, potěšila: "Už při kandidatuře na předsedu FAČR byla snaha přivést podobnou událost do České republiky součástí mého programu. Dnešní rozhodnutí prokazuje naši pevnou pozici v rámci UEFA, kterou mimo jiné potvrdila i nedávná návštěva předsedy Aleksandra Čeferina v Praze," nechal se slyšet Fousek.

"To, že nám vedení UEFA dalo přednost před ostatními kandidáty, navíc ukázalo, že jsme se měli při kandidatuře o co opřít, že máme co nabídnout," dodal muž číslo 1 českého fotbalu, který je ve své funkci od loňského června.

Snaha o to, aby se Praha stala pořadatelem tohoto finále, začala z české strany loni v říjnu, kdy Fotbalová asociace ČR oficiálně oznámila svůj zájem o tuto akci. Letos v dubnu pak proti této myšlence nebylo ani vedení Prahy v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem. "V první řadě chci osobně poděkovat předsedovi UEFA Čeferinovi a výkonnému výboru UEFA, že v nás vložili důvěru. Děkujeme všem, kteří nás podporovali, především vedení hlavního města Prahy a Slavii Praha, která poskytne pro utkání svůj stadion. Akce může směle navázat na úspěšné akce v minulosti. Doufám, že uvidíme v české metropoli špičkové kluby, bude to svátek fotbalu. Poděkování si zaslouží celý tým FAČR v čele s generálním sekretářem Michalem Valtrem a projektovým manažerem Michalem Zajacem, kteří na kandidatuře dlouhodobě pracovali," řekl dále ve vém komentáři Fousek.

Připomeňme, že Evropská konferenční liga je nově vzniklá třetí evropská soutěž po Lize mistrů a Evropské lize. Sezóna 2021/22 byla její první a v té se neztratila ani česká stopa v podobě pražské Slavie, která dokázala dojít až do čtvrtfinále, kde nestačila na pozdějšího finalistu Feyenoord Rotterdam.