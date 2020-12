Fotbalistům Slavie se špatně vyhodnitily testy. Jejich karanténa se tak ruší

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Dá se říct, že v celku zbytečně se odložil středeční zápas fotbalové Fortuna ligy mezi Zlínem a pražskou Slavií. Stalo se tak tehdy proto, že se hned u devíti hráčů sešívaného klubu objevil pozitivní test na koronavirus. Nyní je ale všechno jinak. Pražská hygienická stanice totiž v pátek zrušila karanténu fotbalistů Slavie a to poté, co se přišlo na to, že původní testy byly chybně vyhodnoceny soukromou laboratoří. Kontrolní hodnocení všech odběrů totiž vyšlo negativně. Informaci, kterou vydala v tiskové zprávě samotná Pražská hygiena, potvrdilna svém Twitteru i nejvyšší boss klubu z Edenu Jaroslav Tvrdík.