Fotbalová reprezentace v žebříčku FIFA mírně stoupla. Potvrdil se třetí koš pro los

Znamená to tak, že se Češi nacházejí v žebříčku FIFA nejvýše od červnan loňského roku, kdy figurovali na 41. příčce. K tomuto vylepšení v žebříčku pomohly Čechům tři poslední zápasy v kalendářním roce 2020, přičemž všechny je odehráli v listopadu. Nejprve sice v přípravě v Německu prohráli s tamní reprezentací 0:1, v rámci Ligy národů pak 1:0 porazili Izrael a 2:0 Slovensko. I díky těmto výsledkům se tak české reprezentaci podařilo postoupit do elitní Ligy A Ligy národů.

Podle původního plánu měla FIFA zveřejnit nový žebříček FIFA ve čtvrtek, nakonec tak ale učinila až v pátek a to kvůli středečnímu úmrtí fotbalové legendy Diega Maradony. Ten, jak známo, podlehl ve svých 60 letech zástavě srdce.

Nejnovější žebříček FIFA mimo jiné rozhodl i o složení výkonnostních košů pro blížící se los kvalifikace na fotbalové MS v roce 2022. Ten se uskuteční 7. prosince ve švýcarském Curychu. Protože se Češi v redukovaném pořadí ocitají na 24. místě, nalezneme je na čtvrté pozici ve třetím výkonnostním koši. Kromě českého národního týmu v tomto třetím koši ještě nalezneme týmy Ruska, Maďarska, Irska, Norska, Severního Irska, Islandu, Skotska, Řecka a Finska. Právě těmto soupeřům se tak Češi v kvalifikaci určitě vyhnou. Můžou v ní ale narazit na Slovensko nacházející se ve druhém koši.

Připomeňme, že pět výkonnostních košů je desetičlenných, ten nejhorší šestý výkonnostní koš má pak členů pouze pět.

Z prosincového losu v Curychu tak vzejde deset kvalifikačních skupin, přičemž polovina z nich bude mít šest členů, další polovina potom pět. Na světový šampionát v Kataru přímo samořejmě postoupí vítězové těchto jednotlivých skupin, ty tymy, které skončí na druhém místě, pak čeká baráž.

Právě baráže o postup na MS mají velkou šanci zúčastnit se i Češi a to i tehdy, pokud by neskončili ve své kvalifikační skupině do druhého místa. Může za to ten fakt, že jsou jedním z vítězů skupin Ligy národů a mohou tak být mezi těmi dvěma vítězi skupin této soutěže, kteří by se mohli připojit k 10 účastníkům baráže, kteří by tam postoupili z kvalifikace.

Pokud se podíváme na žebříček vítězů skupin Ligy národů UEFA, parta Jaroslava Šilhavého se nachází na sedmém místě Francií, Belgií, Anglií, Španělskem (nejlepší z Ligy A) a Walesem a Rakouskem z Ligy B. Když se tak tedy Čechům podaří ve své kvalifikaci umístit na třetí příčce, bude už jen potřeba, aby alespoň pět týmů z těchto šesti vítězů skupin Ligy národů ve své kvalifikaci skončilo nejhůře na druhém místě.

Pořadí fotbalových reprezentací v žebříčku FIFA k 26. listopadu (v závorce předchozí umístění):

1. (1.) Belgie 1780 b.

2. (2.) Francie 1755

3. (3.) Brazílie 1743

4. (4.) Anglie 1670

5. (5.) Portugalsko 1662

6. (6.) Španělsko 1645

7. (8.) Argentina 1642

8. (7.) Uruguay 1639

9. (11.) Mexiko 1632

10. (12.) Itálie 1625

11. (9.) Chorvatsko 1617

12. (13.) Dánsko 1614

13. (14.) Německo 1610

14. (15.) Nizozemsko 1609

15. (10.) Kolumbie 1601

16. (16.) Švýcarsko 1586

17. (17.) Chile 1567

18. (20.) Wales 1562

19. (18.) Polsko 1559

20. (21.) Senegal a (19.) Švédsko 1558

...

42. (45.) ČR a (36.) Irsko 1456