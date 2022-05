Fotbalová Sparta už sehnala nového trenéra. Přichází muž ze severu Evropy

"Brian byl jako trenér formován systémem Midtjyllandu, který má za cíl vyhrávat, rozvíjet hráče a dávat příležitost mladým talentům. To jsou stejné cíle, jaké máme i my ve Spartě. S tímto způsobem práce dokázal vyhrát titul v dánské lize a následně postoupit přes kvalifikaci do skupinové fáze Ligy mistrů. Má také zkušenosti z Evropské ligy, kam se dokázal probojovat též přes kvalifikační předkola s Antverpami. Věříme, že ve Spartě naváže na svou dosavadní trenérskou práci," komentoval příchod nového kouče dod Sparty Rosický pro sparťanský web.

Co se týče Priskeho zmiňovaného působení v Midtjyllandu, tak v tomto předním dánském klubu se stal hlavním koučem v roce 2019. A hned v sezóně 2019/20 dokázal s tímto celkem vyhrát ligový titul. O sezónu později pak při cestě do základních skupin Ligy mistrů vyřadil ve 4. předkole pražskou Slavii a poprvé v historii se tak tento dánský celek tehdy dostal mezi účastníky nejprestižnější evropské klubové soutěže. Ve své skupině ale skončil beznadějně poslední, když jeho soupeiři byli takoví soupeři, jakými jsou Liverpool, Bergamo a Ajax Amsterdam. V této sezóně pak v dánské lize se svým týmem skončil druhý.

Následně se ujmul kormidla v belgickém klubu Royal Antverpy, se kterým v poslední sezóně belgické lize skončil čtvrtý, kromě toho se loni na podzim s týmem předtavil v základní skupině Evropské ligy.

V pražském klubu tak bude dalším Dánem, který se tam objeví. Už delší dobu sparťanský dres totiž obléká krajní obránce Casper Höjer.

Připomeňme, že Spartě se poslední sezóna vůbec nevydařila. Nezískala v ní ani jednu trofej, v lize vinou špatných výkonů v závěru szeóny ztratila šanci bojovat o titul a skončillla na třetím místě se dvanáctibodovým odstupem za mistrovskou Plzní, ve finále českého poháru pak po dalším ne příliš vydařeném výkonu prohrála se Slováckem. Sezónu tak nakonec po Vrbovi dokončil jako dočasný kouč Michal Horňák působící jinak u sparťanského B-týmu.

I během této neúspěšné sezóny se představila Sparta v Evropě, začala v kvalifikaci Ligy mistrů a nakonec si zahrála skupinu Evropské ligy, od kud se dostala do jarního play-off Evropské konferenční ligy. V této fázi také její cesta Evropou skončila, když nad její síly byl tehdy Partizán Bělehrad.