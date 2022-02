Kačaraba byl v Boleslavi při potlesku pro Ukrajinu v slzách, tleskalo se i na Spartě

Ukrajinský legionář pražské Slavie Taras Kačaraba zažil po čtvrtečním pohárovém zápase s Fenerbahce Istanbul další emotivní moment. Tentokráte se tak stalo před lilgovým duelem v Mladé Boleslavi, kde mají svůj azyl fotbalisté Hradce Králové. Před utkáním totiž celý stadion povstal a začal tleskat hrdinům z Ukrajiny, čímž tak fanoušci rozplakali Kačarabu. Východočeský klub navíc uspořádal sbírku pro Ukrajinu.

Což je určitě chvályhodný krok oproti výkonu, který Východočeši předvedli v samotném zápase. Za chvíli totiž v první půli prohrávali 4:0, přičemž o góly se postarali i sami hradečtí svými hrubkami. Ve své kůži rozhodně nebyl ani gólman Fendrych, jenž byl nakonec ještě v prvním poločase vystřídán. V prvním poločase pak musel být na slávistické straně předčasně vystřídán kvůli zranění Kačaraba, jenž musel být odnesen na nosítkách. Místo něj na hřiště pak přišel další slávistický ukrajinský legionář Maksym Talovjerov.

Nakonec si v klidu slávisté došli pro jasnou výhru 5:1.

Sparta se trápila, rozhodl až druhý poločas. I ona podpořila Ukrajinu

V klidu si pro své vítězství rozhodně nešla Sparta doma proti Zlínu. Ten mohl po Holcově zákroku na Vukadinoviče kopat penalta, ta nakonec ale byla odvolána, neboť podle videab Vukadinovič pád v šestnáctce nafilmoval.

V první půli toho Sparta opravdu mnoho nepřidvedla a že s tím nebyli spokojeni ani fanoušci, to mohli slyšet fotbalisté Sparty při svém odchodu do kabin.

Až krátce po návratu na hřiště se Spartě podařilo otevřít skóre, přičemž se o to postaral svým prvním gólem v dresu Sparty Tomáš Čvančara. Následně Drame se na druhé straně pokoušel o vyrovnání, parádním zákrokem se ale blýskl gólman Holec.V 83. minutě tu byla další odvolaná penalta VARem. Tentokrát měla být pro Spartu po faulu loktem na Hložka, jenže před tím zahráli Pražané u poloviny hřiště rukou.

Mrzet to ale sparťany nemuselo. Za chvíli totiž do šestnáctky nacentroval zleva Minčev a Pešek tak zvýšil na konečných 2:0.

Sparťané se zlínskými na středovém kruhu před zápasem tleskali pro Ukrajiny, Pražané pak měli na svých pažích pásky v ukrajinských barvách. Klub pak na svém Facebooku uvedl: "Protože se nechceme pouze zahalit do žlutomodrých gest, představíme hned den po utkání se Zlínem první konkrétní formu pomoci Ukrajině přímo od klubu. Dále budeme hledat možnosti, jak reálně a konkrétně pomoct ukrajinskému klubovému a mládežnickému fotbalu. Například formou pozvánky na soustředění do Prahy do tréninkového centra na Strahově."