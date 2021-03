Karviná zná jméno nástupce odvolaného kouče Jerábka. Do klubu se vrací Jozef Weber

„Angažování Jozefa Webera bylo naší prioritou. Jožka naše prostředí moc dobře zná a jsme moc rádi, že jsme se domluvili. Mám opravdu radost, že jej můžu znovu přivítat v našem klubu," nechal se slyšet Lubomír Vlk, sportovní ředitel kavinského klubu.

Jen pro připomenutí, Weber se poprvé na lavičce tohoto moravskoslezského klubu představil již v červnu roku 2014 a právě Weber se zapssal do historie fotbalové Karviné nesmazateným písmem. Byl to totiž on, komu se mu klub podařilo dostat mezi tuzemskou prvoligovou elitu, přičemž se tak stalo v sezóně 2015(16. V té následující, v první prvoligové sezóně se umístil se svými svěřenci na 10. místě.

Během 101 zápasů, které stihl Weber během svého tehdejšího působení v Karviné odkoučovat, zaznamenal 40 výher, 27 remíz a 34 porážek. Ze současného kádru Karviné si tehdejší angažmá Jozefa Webera pamatují akorát záložníci Marek Janečka a Vojtěch Smrž a brankář Jiří Ciupa.

Není žádným tajemstvím, že u karvinských fanoušků je Jozef Weber velice oblíben a jistě tak jeho návrat na místo činu vítají. Jeho obnovené premiéře na karvinské lavičce se dočkají v neděli 4. dubna, kdy se Karviná představí ve Zlíně. Už tuto středu odpoledne však Weber povede první trénink.

Co se týče trenérské kariéry žilinského rodáka Jozefa Webera, jenž se ve své hráčské kariéře zapsal do pamětí fanoušků především svým osmiletým působením v dresu Jablonce, tak ten vedle Karviné a Mladé Boleslavi vedl v tuzemské první lize ještě Bohemians 1905 a doposud má coby trenér na svém kontě odkoučováno celkem 165 zápasů.