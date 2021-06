Maďaři doma obrali o body mistry světa Francouze, Němci ve šlágru porazili Portugalce

Až po úvodní čtvrthodině se favorité z Francie dostali na delší čas k míči a začali tak trochu více dominovat na hrací ploše. Jako první se s výsledkem snažil něco udělat Benzema, ale jeho střelu dokázal gólman Gulácsi zastavit, a svou šanci pak v gól nepřetavil ani Mbappé, jenž pro změnu hlavičkoval mimo. Po uběhnutí první půlhodiny hry se do další příležitosti dostal Benzema, který tentokráte přestřelil a svou druhou možnost neproměnil po individuální akci Mbappé.

A tak přišel pro zemi galského kohouta přišel zasloužený trest. Po několika minutách strávených bez úspěchu na maďarské polovině totiž sami krátce před přestávkou inkasovali. Maďarům k tomu stačila jediná akce za celý poločas, nejprve si míč vyměnili Fiola se Sallaiem, kterému se podařilo uniknout bránícímu Pavardovi a nakonec přízemní střelou zakončil k tyči a následná euforie neznala mezí, 1:0 pro Maďarsko. Mimochodem, pro Francouze to byl první ikasovaný gól po 527 minutách.

Po návratu na hřiště bylo na Francouzích znát, že chtějí s nepříznivým výsledkem hned něco udělat a tak tedy hned z kraje půle zatlačili na Maďary. Nejprve zahrozil Pogba svým stříleným centrem, který ale brankář Gulácsi stačil vyrazit, v 59. minutě pak Dembélé trefil pouze brankovou konstrukci. Sedm minut na to se to ale Francouzům konečně podařilo. Ojedinělého zaváhání maďarské defenzivy tehdy dokázal využít Mbappé, jenž tak dostal balón do šestnáctky, ve kterého bránící Orbán nechtěně dostal ke Griezmannovi a ten už rozvlnil síť, 1:1.

K dalším možnostem, které by vedli ke druhé francouzské brance v zápase, ale jinak disciplinovaně branící Maďaři už po zbytek zápasu nepustili, za zmínku snad stojí jen situace v 82. minutě, kdy Gulácsi svým skvělým reflexem vychytal tvrdou střelu Mbappého.

Maďaři tak tedy uhráli velmi cennou remízu 1:1 a nadále tak můžou živit naděje na postup do osmifinále.

Portugalci i díky Ronaldovi dvakrát skórovali, ale nestačilo to. Němcům pomohli dvěma vlastňáky

V úvodních minutách zápasu v Mnichově chtěli Portugalci zabránit Němcům, aby do duelu vstoupili lépe, než jak tomu bylo v jejich předešlém zápase s Francouzi. Od začátku totiž měli Jihoevropané více ze hry a jako první takédostali balón do soupeřovy branky. Jenže tehdy tento gól ještě neplatil kvůli předešlému ofsajdu.

Až po čtvrthodině hry se ale fotbalistům z Pyrenejského poloostrova podařilo skórovat regulérním způsobem. Na začátku všeho byl odvrácený německý rohový kop, ze kterého Bernando Silva unikal až nakonec přihrál před německou branku Ronaldovi, jenž tak tedy otevřel gólový účet zápasu, 1:0 pro Portugalsko. Portugalský kanonýr se navíc svou třetí brankou na turnaji dotáhl na Patrika Schicka.

Trvalo to dvacet minut než se našim západním sousedům podařilo vyrovnat. Po centrovaném balónu na zadní tyč se rozhodl z voleje vypálit Gosens, po následném souboji Diasem s Havertzem si míč srazil do vlastní branky právě Dias, 1:1. Bohužel pro Portugalce to ale nebyl jediný vlastní gól v zápase. Za pár minut po Kimmichově vrácení balónu před portugalskou svatyni si pro změnu do vlastní sítě míč srazil Guerreiro, 2:1 pro Německo. Pro zajímavost, na letošním Euru padlo dosud už pět vlastních branek, tedy nejvíc v historii mistrovství Evropy

Portugalci se z otočení stavu nedokázali dostatečně vzpamatovat ani po přestávce. Nejprve na 3:1 navýšil v 51. minutě Havertz, který zužitkoval Gosensovu přihrávku. A pro aktivního Gosense přišla gólová odměna na řadu v 60. minutě.

O sedm minut později se sice ePortugalcům podařilo snížit poté, co Ronaldo vrátil míč před branku, do níž ho dopravil Jota a zdálo se tak, že by se mohli vrátit do zápasu. Nadějně vypadala dalekonosná střela střídajícího Sanchese, ale ten nastřelil jen tyč. Na drué straně jiný střídající hráč Goretzka pro změnu trefil břevno.

Stav úchvatného zápasu se už ale do konce utkání nezměnil a Němci se tak po úvodním zaváhání s Francouzi vrají zpátky do hry o postup.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 - konečné výsledky (19.6.2021):

SKUPINA F:

Maďarsko - Francie 1:1 (1:0)

Branky: 45.+2 Fiola - 66. Griezmann

Portugalsko - Německo 2:4 (1:2)

Branky: 15. Ronaldo, 67. Jota - 35. Dias (vl.), 39. Guerreiro (vl.), 51. Havertz, 60. Gosens