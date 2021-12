Měl se utkat Ronaldo s Messim. Los Ligy mistrů byl ale platný až napodruhé

Ona zmiňovaná procesní chyba prvního losování spočívala v tom, že byl proti Villarrealu nalosován Manchester United. K tomu ale nemohlo podle pravidel dojít, neboť oba týmy už se utkaly spolu ve skupině. Proto tak byl následně k Villarrealu naloson jiný manchesterský celek, tedy Citizens.

Pochybný los, ve kterém figurovalo především jméno klubu Manchesteru United, pokračoval ale dál. Právě klub z Old Trafford totiž náhle zmizel ze seznamu možných soupeřů pro Atlético Madrid, které se pak nakonec měly utkat s Liverpoolem. I tato dvojice soupeřů se už ale utkala ve skupinové fázi. Atléticu byl nakonec vybrán Bayern Mnichov, Manchester United se měl utkat s Paris Saint Germain, tedy mělo dojít na duel Cristiana Ronalda s Lionelem Messim.

Po tomto prvním prapodivném losu to pak byli zástupci Atética Madrid, kteří žádali po UEFA vysvětlení všech zmatků při losu. Všichni zúčastnění nakonec souhlasili s tím, že se los nakonec opakoval. "Myslím, že je to fér. Byla to chyba a takové věci se občas stávají. Opakování dávalo smysl, aby nevznikla žádná podezření," nechal se pak slyšet kouč Manchesteru City Pep Guardiola, přičemž ho pak doplnil trenér Liverpoolu Jürgen Klopp: "Viděl jsem to živě a říkal jsem si, že to takhle v žádném případě nemohou nechat. Rozhodně se losování muselo opakovat."

Liverpool se objeví na San Siru, Messi zase na San Bernabéu



Opakovaný los už tedy proběhl bez větších problémů a i ten nakonec vyústil v zajímavé duely. Stejně jako při prvním losu bylo k Chelsea přilosované Lille. To fanouušci Liverpoolu se mohou těšit na výlet do milánského San Sira, stejně jako samotný kouč Jürgen Klopp. Ten se na San Siro dostane vůbec poprvé. "Musel jsem čekat 54 let, abych si poprvé zahrál na San Siru. A teď tam budu podruhé ve třech měsících, což jsou dobré zprávy. Samozřejmě je to těžký los. Inter vede italskou ligu, je to dobrý tým a je ve formě," uvedl konkrétně německý kouč.

Další osmifinálové dvojice pak tvoří Salcburk - Bayern Mnichov, Sporting Lisabon - Manchester City, Benfica Lisabon - Ajax Amsterdam a Villarreal - Juventus.

Los osmifinále fotbalové Ligy mistrů (první zápasy 15., 16., 22. a 23. února, odvety 8., 9. 15. a 16. března):

Salcburk - Bayern Mnichov

Sporting Lisabon - Manchester City

Benfica Lisabon - Ajax Amsterdam

Chelsea - Lille

Atlético Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus Turín

Inter Milán - Liverpool

Paris St. Germain - Real Madrid

V Evropské lize se Rangers utkají s Haalandem, Vaclík pocestuje do Itálie

Kromě Ligy mistrů i Konferenční ligy se úvod jarní fáze losoval i pro Evropskou ligu. I tam bude mít český fotbal svého zástupce. Reprezntační gólman Toáš Vaclík a jeho Olympiakos Pireus se utká s Bergamem. Soupeř pražské Sparty ze skupiny Glasgow Rangers se zase utká s Borussií Dortmund.

Los 2. kola fotbalové Evropské ligy (první zápasy 17. února, odvety 24. února):

FC Sevilla - Dinamo Záhřeb

Bergamo - Olympiakos Pireus (Vaclík)

Lipsko - San Sebastian

FC Barcelona - Neapol

Petrohrad - Betis Sevilla

Dortmund - Glasgow Rangers

Sheriff Tiraspol - Braga

FC Porto - Lazio Řím