Moldavský nováček Ligy mistrů má pochybné pozadí. S agenty KGB a obchodem se zbraněmi

Jako první o pozadí moldavského Šeriffu Tiraspol se začal zajímat ruský sportovní novinář Slava Malamud, který jako dítě vyrůstal poblíž současného stadionu Šeriffu Tiraspol.

Připomeňme, že klub Šeriff Tiraspol sídlí v separatistické Podněsterské republice, přičemž tuto republiku uznávají ze světa pouze Abcházie, Jižní Osetie a Republika Arcach. Mimochodem, všechny tyto tři státy jsou rovněž celosvětově neuznané a představitelé těchto států pak nechtějí mít s Moldávií co dočinění. O to víc je paradoxní to, že právě na stadionu Šeriffu Tiraspol se hrají zápasy moldavské reprezentace.

Co se týče Podněsterské republiky, jedná se o území nacházející se u řeky Dněstru, které vzniklo po krátkém, avšak velice krutém boji z kraje devadesátých let. Tehdy se, jak známo, rozpadal Sovětský svaz. Jak informuje Deutsche Welle, zdejší příměří hlídá hned 1500 ruských vojáků.

„Tenhle ´stát´ byl stvořen jako projekt KGB, aby Moldávie nevyklouzla ze sféry vlivu Ruska. Jeho první ´prezident´ (Igor Smirnov) byl svérázný chlapík ze Sibiře s hodně ponurou minulostí. Druhý ´prezident´ (Jevgenij Ševčuk) jmenoval kabinet ´ministrů´, z nichž většinu tvořily dobře vypadající ženy kolem 30 let. S jednou z nich se pak oženil (ministryní vnitra) a odešel do šťastného důchodu. Jak taková země může fungovat? Díky asistenci Ruska, pašování drog a zbraní," popsal jak neuznaná Podněsterská republika vlastně funguje Malamud a pokračoval: „Nekalý byznys vlastní jen pár rodin, které ovládají celý ´stát´. A takhle přišel k životu Šeriff. Klub založili dva vlastníci, samozřejmě agenti KGB, kteří rozjeli gigantickou operaci na praní špinavých peněz. A uprostřed moldavských pastvin postavili obří fotbalový komplex. Je to doslova jediná moderní stavba v celé zemi."

A i když se v případě Podněstří jedná oficiálně o vnitrostátní prostor, fotbalisty Realu Madrid a Interu Milán, kteří tam teprve budou hrát své zápasy s Tiraspolem v rámci Ligy mistrů, čeká nejen noc v hotelu v moldavské metropoli Kišiněvě, ale také cesta do Podněstří a tudíž přes celní prohlídku, u které budou asistovat pohraničníci se samopaly.

Samotný stadion, na kterém své domácí zápasy hraje Šeriff Tiraspol, patří k těm luxusním a kdokoli, komu se poštěstilo být v jeho prostorech, zázemí stadionu jenom chválil. Problém je však okolí, ve kterém se nachází. Jakoby se zdezastavil čas a od dob Sovětského svazu se zde nic moc nezměnilo.

Kromě nádherného fotbalového stánku, do kterého se vejde 12 000 fanoušků, avšak většinou na zápasy Šeriffu Tiraspol chodí pouze něco k tisícovce, zaujme i ten fakt, že kádr Tiraspolu tvoří hráči nejen z Evropy, ale i z Jižní Ameriky či Afriky. Jedná se tak rozhodně o nejbohatší klub v moldavské lize.

A proto se tak pomalu snáší kritika na UEFA, že se nezajímala o plnění finančního fair play ze strany tohoto moldavského klubu. Vždyť moldavská liga příliš atraktivnosti nenabízí a je tak plné právo veřejnosti se ptát, jak se dostal Šerifff Tiraspol k tolika finančním prostředkům. Jen stadion stál v přepočtu zhruba 4,5 miliardy korun. Navíc musí vynaložit na náklady spojené s účastí klubu v Lize mistrů.

Stejně jako každý klub, tak i Šeriff Tiraspol má hned několik sponzorů. Mezi nimi nalezneme třeba Agroprombank, tiraspolská finanční instituce vlastnící však Šeriffem, ten pak mimochodem vlastní i dalšího sponzora a to Sport Complex. Mimochodem, Šeriff je společností, která v Podněstří vlastní prakticky vše a v názvu klubu se poprvé objevila v roce 1997. Pod jeho křídly tak v Podněstí spadají i čerpací stanice, banky, televizní kanály, likérky, pivovary, pekárny, reklamní společnosti či dealerství mercedesu.

Poté, co se moldavský klub nyní dostal mezi fotbalovou smetánku, kde dosud překvapuje svými výsledky, se pozadím tohoto klubu začalo zabývat hned několik zahraničních médií. Mezi nimi například i britský Daily Mail, který v této souvislosti připomíná tu skutečnost, že v případě Paris Saint Germain či Manchesteru City si dala UEFA tu práci, že dohledávala finanční zdroje pocházející nakonec z Abú Zabí a z dalších míst a tudíž se zistilo, že do těchto evropských velkoklubů tečou peníze nejen od sponzorů, z výher či prodeje hráčů.

Dosud tedy tomuto problému nevěnovala UEFA v případě Šeriffu Tiraspol dostatečnou pozornost, poté, co se moldavský celek dostal do popředí zájmu díky svým úspěchům, se však podle všeho věnovat začne.