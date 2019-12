Nečekaná zpráva z Edenu! Sportovní ředitel Nezmar opouští Slavii

„Žádné rozhovory poskytovat nebudu," nechtěl o své budoucnosti ve Slavii, když se ho ptali po posledním podzimním zápasem Slavie s Českými Budějovicemi. Už před tímto utkáním se totiž cosi šířilo ve vzduchu, ale už tehdy se podle všeho vědělo v zákulisí, že je Jan Nezmar na odchodu z pražského klubu. Jak uvádějí dobře informované zdroje, Nezmar už podal výpověď, avšak se musí ještě dořešit ukončení jeho dosavadní kontraktu s klubem.

Nikterak bližší nechtěl být ani tiskový mluvčí Slavie Michal Býček. „K ničemu se nebudu vyjadřovat," odvětil pouze k aktuální informaci.

Odchod Jana Nezmara ze Slavie zvláště po výkonech, ktří sešívaní v roce 2019 předváděli, je určitě z prvního pohledu překvapivý, nicméně o konci v klubu Nezmar uvažoval už delší dobu. V minulosti se ostře názorově střetl s někdejším generálním ředitelem Martinem Krobem, který nakonec on v klubu skončil.

A Nezmarova nespokojenost nezmizela ani po zisku ligového doublu, kterým se Slavia mohla pyšnit po dlouhých 77 letech, o svém možném odchodu z klubu hovořil i po postupu do Ligy mistrů.

Co nakonec tedy rozhodlo o nynějším konci Jana Nezmara v klubu? Podle zákulisních informací jde o neshody v ekonomických otázkách se samotným předsedou klubu Jaroslavem Tvrdíkem. Děje se tak navíc v době, kdy poté, co dosáhla kasa Slavie něco přes 1 miliardu korun, se z Číny už peníze do Slavie neposílají. Proto tak klubu výrazně finančně pomohly nejen odchody tehdejších obranných opor Ngdaeua či Deliho, stejně jako dalších hráčů Stocha, Zmrhala a Krále, jenž, jak známo, odešel do Spartaku Moskva za rekordních 310 milionů korun.

Finance navíc přišly do klubu díky jeho účasti v Lize mistrů, kde sice se dvěma body na kontě skončila Slavie beznadějně poslední ve skupině s Barcelonou, Interem Milán a Dortmundem. Přesto je ale díky tomu Slavie bohatší o sto milionů korun.

Protože je však Nezmar vystudovaným vysokoškolským ekonomem, není proto divu, že se s Jaroslavem Tvrdíkem neshodl třeba na finančních odměnách pro jednotlivé hráče, ani za odměny fotbalistům za postupy jak v jarní části Evropské ligy, tak za postup do Ligy mistrů.

Právě vzhledem ke vzdělání Jana Nezmara se v minulosti spekulovalo i o jiném než sportovnním angažmá tohoto bývalého fotbalisty, v posledních dnech se však mluví, že by právě Nezmar mohl být pobočníkem Adriana Guly, nejpravděpodobnějšího nástupce Pavla Vrby v Plzni.